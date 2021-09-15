冷眼集》養老院裡械鬥

2021/09/15 05:30

記者鄒景雯／特稿

注意社會現象的人，不難發現，養老院裡如果發生鬥毆事件，不論原因為何，是為財、為情，或只是互瞄不順眼，兇殺起來都格外慘重，遠遠超過外界對老年人封閉式群聚行為的想像。這種衝突升級的人際互動，與彼此去日無多，我倆沒有明天，有很大的關係，使得法律的約制對於他們來說，有別於一般人來得更加薄弱。

如果對如此情況缺乏認識，搜尋一下資料，一定可以立即獲致印證，而且年紀愈大的，手段愈為決絕，而且不乏國際案例，可見是人類共通的問題。換言之，隨著年華老去，倘若無法打開交遊網絡，與時俱進，開拓視野，很容易就會鑽進牛角尖，稍有碰撞，肯定要殺得你死我活、拚出個輸贏。

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最近看到國民黨為了競選黨主席，相殘出現的械鬥場面，讓人想起不少養老院裡的不幸，包括將張亞中送考紀會，不排除剝奪其參選資格即是。明明就只是茶壺裡的晃動，外界關心的人不多，也能關起門來砍到刀刀見骨、處處噴血；莫非是目睹國民黨夕陽西下、黑夜將至，搞得這些老人們，台上的與台下的，驚恐於窮途末路，非個個都成了亡命之徒不可？

國民黨人在這個時刻搶奪黨權，無人為全黨謀，連假裝一下都不必，這是一個強調菁英政黨者，最意外的。因為，這些主席參選人，明顯與各地國民黨諸侯，不僅是兩個分立的群體，而且在實力或倫理上，也不存在從屬地位。然國民黨的列寧體制並未稍改，現實上，弱中央卻無法領導強地方，未來任何一個人出線都一樣；那麼國民黨在權力結構上正在扭曲變形，無疑已是進行式。

這樣的黨主席改選，已經成為國民黨二○二二年縣市長選舉的負債，雙方的矛盾與互斥，將遠大於指揮與合作。我們看到擁有治理版圖的國民黨諸侯，現在普遍冷眼旁觀這些政治街友在捉對廝殺，沒有一個人意圖搭理沾邊，不難想像他們嫌惡的心情。這絕對是一個分別經過精算的集體結果，也可預見雙方的惡性循環，短時間將看不到盡頭。

如此的國民黨，非但無法做為發動引擎，今後還會成為國民黨新生成的包袱，若不信，去問問侯友宜、盧秀燕有沒有正面表述，就一切瞭然。

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