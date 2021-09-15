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    強化西南防衛能量》 空層空域操演 三大海域登場

    花防部昨晨執行漢光演習夜間機動任務，首梯出動M60A3戰車4輛，利用夜色隱匿性，進入戰術位置整裝待命。 （記者王峻祺攝）

    花防部昨晨執行漢光演習夜間機動任務，首梯出動M60A3戰車4輛，利用夜色隱匿性，進入戰術位置整裝待命。 （記者王峻祺攝）

    2021/09/15 05:30

    〔記者涂鉅旻、王峻祺、陳彥廷／綜合報導〕因應中國對我軍事威脅，國軍透過「漢光卅七號」實兵演訓驗證戰力，並置重點於強化台灣西南部防衛能量，除了空軍今晨於屏東佳冬戰備道執行軍機起降演訓，海軍自十三日至十六日也在台灣西南、東南及東北三處海域，實施三場「空層空域」實兵操演，驗證我防衛作戰能力。

    戰機精銳盡出 今呼嘯佳冬戰備道

    空軍經國號、幻象二○○○、F-16戰機及E2-K預警機，預計今日清晨六時許於屏東縣佳冬戰備道實施起降演訓，另將舉行「萬安四十四號」防空演習、位於東部外海的海空聯合操演，藉此驗證民間防空及制海制空戰力。

    值得注意的是，國軍今年度海、空操演範圍並不侷限於東部外海。根據漁業署「射擊通報」所揭資訊，海軍十三日至十六日共有三場「空層空域」實兵操演，分別為台灣西南海空域、蘭嶼以東海空域，以及東北部外海。

    除了海空軍，陸軍、憲兵前晚、昨日凌晨異地實施戰甲車「夜間戰術機動」演練。衛戍中樞地區的陸軍關渡指揮部昨於淡水河畔實施反突擊、反滲透演練，拒止敵軍取道淡水河口深入我政經要地。

    北花戰甲車 深夜凌晨分頭出擊

    憲兵二○二指揮部昨配合警消、民防組織，模擬敵特攻人員滲透、佔領我重要機房，國軍官兵協同「雲豹」裝甲車、輕型戰術輪車作戰殲敵。

    至於第二作戰區「夜間戰術機動」課目，昨晨四點在花蓮縣新城鄉拂曉登場，陸軍花東防衛指揮部出動戰車、裝甲運兵車等各式車種，利用夜色掩護行駛於台九線。部隊趕抵戰術位置後，隨即進行整備待命殲滅敵軍暨防護重要目標等操演。

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