升格第七都 徐耀昌槓上林智堅》林智堅遺憾：藍傾全黨之力抹黑

新竹市長林智堅說，國民黨傾全黨之力抹黑，分明是對台灣民眾、民主制度的不尊重！（記者蔡彰盛攝）

2021/09/12 05:30

誣指因人設事 是對民主制度不尊重

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕原本支持「新竹縣市合併」的新竹縣長楊文科昨立場大轉彎，苗栗縣長徐耀昌更對新竹市長林智堅嚴厲批評，林智堅昨回應，對於楊、徐兩人態度深感不解、遺憾，指國民黨傾全黨之力抹黑他，誣指合併升格是因人設事，分明對台灣民眾、對民主制度不尊重！

林智堅說，他先前提出新竹縣市合併的議題，楊文科很快在第一時間表示支持，且主張修法，盼合併且升格為直轄市，且竹科也盼早點看見合併升格，但在昨天的新竹縣會議中楊文科卻大轉彎，令人費解他是否受到黨的很大壓力？

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苗栗縣是否加入合併 林：要看苗栗縣民想法

林智堅說，十日晚上連絡立委柯建銘，柯說有和楊文科通過話，楊特別提到竹竹合併升格，身為新竹人，他絕對不會退縮，一定會持續推進。林說，因此他仍盼楊文科不分藍綠，繼續共同為大新竹願景與發展，竹科在國際產業上的國家戰略性努力，早日促成合併暨升格為台灣第七都。

對於徐耀昌出言攻擊「年紀輕輕就機關算盡，從政要厚道一點」，林智堅說，他基於尊重打電話給徐耀昌，徵詢對竹竹合併看法，徐的說法令他意外，也很遺憾。

竹縣府座談會議結論要成立竹竹苗推動委員會，林智堅聲明，他倡議的是竹竹合併，楊文科第一時間主張修法推動，他也覺得想法一致，且確實可行，但須有很多共同支持，很希望與楊文科分進合擊，去找到支持修法的人，大家為台灣非常重要的半導體產業、戰略城市的地位、發展而共同努力，楊文科為何政策大轉彎？他想請大家問問楊文科。

林智堅說，苗栗縣是否加入，以他自己來說，與苗栗並不在共同生活圈，無法替苗栗鄉親表達，還是要看苗栗縣民想法。

針對被指升格是為己量身訂做，林智堅表示，他是新竹香山人，楊文科是新竹峨眉人，兩人都是城市的治理者，都了解縣市分家後，造成城市治理、區域治理的困境，但國民黨刻意把他和楊文科都支持的合併案，幾乎傾全黨之力攻擊他個人，這很荒謬。

針對因人設事，林智堅說，倘若修法後只有林智堅能選，那才叫因人設事，事實是，有資格者人人都能參選，絕非只有他才能選，何況最終還須通過選民投票的民主機制，因人設事純是國民黨的抹黑，也是對台灣民眾和民主制度的不尊重！

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