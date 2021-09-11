面對中國施壓 日議員籲勿屈服暴力威脅

台灣日本研究院昨舉行成立大會，日本眾議員古屋圭司視訊致詞。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/11 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣日本研究院昨舉行成立大會並舉辦國際論壇，討論地緣科技下的東亞外交情勢與日本研究等議題。日本眾議員古屋圭司致詞時表示，面對中國當今的行動，各國應共同發聲合作，協同有相同價值的國家，不屈服於被暴力威脅的現狀。

台日研究院成立 建構議題平台

台灣日本研究院昨成立，日本駐台代表泉裕泰、台灣日本關係協會會長邱義仁、亞東國會議員友好協會會長郭國文、台日研究院理事長李世暉等人致詞，蔡英文總統也透過書面賀電致意；日本眾議員則由日華議員懇談會會長古屋圭司、自民黨外交部會長佐藤正久以預先錄影方式道賀。

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蔡總統表示，盼藉研究所的成立培育日本研究人才，建構議題互動平台，促進國際學術交流，敦睦雙邊堅實友誼，共同為提升台日社會科學能量，與深化兩國合作而努力。

泉裕泰則提到，在疫情期間，台灣捐贈日本口罩、日本回贈台灣疫苗，這種無私的善意循環，培植了現在日台之間無敵的友情；他強調，國際社會正面臨供應鏈重組等課題，日台之間若能善用彼此特長相互協助，對於區域、乃至於全世界的安定與繁榮，都將有極大的貢獻。

古屋圭司指出，日本每三年會與太平洋島國進行領袖峰會（PALM），討論太平洋地區的和平與安全相關議題。台灣雖與部分島國有邦交，但在中國不斷施壓下，仍有出現斷交的狀況。今年第九屆PALM以線上模式進行，中國的威脅也將是峰會重要議題之一。

古屋圭司也提到，台灣對抗武漢肺炎的表現出色，為世界樹立了榜樣。面對中國當今的行動，古屋認為各國應共同發聲合作，協同有相同價值的國家，並且不屈服於被暴力威脅的現狀，一同維持和平的國際秩序。古屋另表示，台日美的國會議員可能再次召開戰略論壇線上會議。

自民黨外交部 將設對台政策團隊

自民黨外交部會長佐藤正久則透露，自民黨近期將成立「台灣政策計畫團隊」，向政府明確表達對台政策建言，並區分政府、自民黨間各自應辦事務，以強化對台關係。

郭國文認為，日本對台政策從過往模糊轉為相對清晰，主因在於兩國共同對外因素，中國不斷對外擴權的結果。郭國文也盼集結日本友台議員力量，比照美國推動日本版的「台灣旅行法」。

台灣日本研究院昨日成立，日本駐台代表泉裕泰表示，新冠疫情期間台灣日本互助，無私善意循環，培植現在日台間令全世界欣羨的無敵友情。（記者叢昌瑾攝）

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