因應後疫情 GCTF探討勞動政策

外交部長吳釗燮（左上）、AIT處長孫曉雅（上中）、美國勞工部國際事務副次長李西婭（右上）、日本台灣交流協會代表泉裕泰（左下）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（下中）、勞動部長許銘春（下右）共同參與GCTF線上研討會。（外交部提供）

2021/09/11 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕台美日「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首次與斯洛伐克合辦研討會，主題為「後疫情時期經濟復甦之未來工作」，為期兩日的議程於昨落幕。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅於閉幕致詞強調，將與台灣和日本等夥伴合作制訂相關標準和規範，以確保技術的運用符合倫理道德且尊重人權。

外交部、勞動部、AIT與日本台灣交流協會及斯洛伐克經濟文化辦事處九日至十日共同舉辦二○二一年全球合作暨訓練架構線上國際研討會。

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AIT指出，這是GCTF自二○一五年成立後，第一場聚焦於人工智慧（AI）和勞動政策的研討會，也是美國勞動部和台灣勞動部首次參加GCTF研討會，本次研討會為勞工監管機構及政策專家提供一個平台，讓彼此能共同討論人工智慧對後疫情勞動市場的影響，分析新興科技如何影響職業安全和健康，並與其他與會專家建立人脈。

孫曉雅於閉幕致詞強調，當監管機構和政府單位考慮制訂應對新興挑戰的政策時，美國認為應採取透明開放、以共識為基礎，並由私部門主導的方式，來為人工智慧等新興技術擬定標準，如此才能制訂出符合技術開發需求、獲得民眾信任，且反映美國價值觀的標準。

孫曉雅也讚許，作為高科技全球供應鏈的關鍵節點，台灣在制訂勞動市場規範、滿足當代勞動現況方面，處於領先的地位，希望藉由這場研討會，強化台灣在此關鍵議題作為合作夥伴的價值。

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