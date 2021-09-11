美議員致函駐聯大使 促挺台入聯

美國眾議員裴利與帝芬尼於美國時間九日聯名致函美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（見圖），敦促美方應力挺台灣加入聯合國。（路透檔案照）

2021/09/11 05:30

〔記者楊丞彧／綜合報導〕聯合國大會下週開議，國際間挺台聲浪逐漸擴大，美國眾議員裴利與帝芬尼於美東時間九日聯名致函美國駐聯合國大使湯瑪斯─葛林斐德，敦促美方應力挺台灣加入聯合國。他們表示，將台灣排除在聯合國外五十年完全沒道理，兩人敦促葛林斐德透過發言、選票及美國影響力，確保台灣提升在聯合國的地位。帝芬尼也在推特說道，「美國挺自己的盟友無須中國許可」。

第七十六屆聯合國大會預計十四日在紐約開議，我國政府積極在國際發聲，外交部長吳釗燮近期投書國際媒體，接連獲得美國、加拿大、日本、愛爾蘭、荷蘭、西班牙、義大利、印尼等國媒體刊登。吳釗燮強調，聯合國體系在中國施壓下，持續錯誤引用聯大第二七五八號決議，不當排除台灣參與，「是時候讓台灣和聯合國合作了」。

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美國眾議員裴利與帝芬尼指出，台灣經濟規模一直是全球前二十名左右，並為美國第十大貿易夥伴，更是世界半導體產業的領頭羊，也與世界享負盛名的醫療研究機構保持強韌關係，將台灣排除在聯合國之外五十年完全說不過去，且毫無道理可言。

裴利與帝芬尼認為，在聯合國會員資格上，美國寧可承認古巴、伊朗、北韓以及敘利亞這些支持恐怖主義的國家，而不是支持台灣，做法有違常理。此外，美國對外政策竟遭對中國的畏懼所主導，且被中國影響力掌控的聯合國不斷拒絕台灣入聯的請求，在在令人無法接受。

兩位挺台議員同聲表示，若無法支持最緊密的盟友，將會是美國最大的失策。美國至少該確保台灣享有聯合國會員的一切權利、待遇與責任。若台灣地位提升與中國並列，不只是民主國家的勝利，更是打臉中國試圖以「強權即公理」改寫現在基於規則建立的國際秩序。

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