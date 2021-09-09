大嘉義合併否 陳明文：行政區劃應一致

陳明文強調，為單一縣市進行修法不妥，縣市合併與否不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是關鍵。（資料照）

2021/09/09 05:30

〔記者蔡宗勳、林宜樟、王善嬿、簡惠茹／綜合報導〕新竹市長林智堅日前拋出「大新竹合併」議題，嘉義縣、市是否合併也成為話題。曾任嘉義縣長的民進黨立委陳明文強調，為單一縣市進行修法不妥，縣市合併與否不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是關鍵。

陳明文指出，該探討的是行政區劃與國土規劃，六都改制後，人流、金流或企業流大量往六都移動，變相掏空非直轄市的縣市；且現行制度下，部分縣市採取區長直接派任的二級政府制，部分縣市為鄉鎮市長民選的三級政府制，制度紊亂，權責不清，建議中央政府全面比照直轄市採行二級政府制，打造全國一致的行政區劃，納入國土空間規劃與區域生活圈概念進行縣市整併，拉近城鄉間落差，帶動台灣全面發展。

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蔡易餘：雲嘉嘉合可考慮

嘉義縣立委蔡易餘昨天在立法院提出雲林縣、嘉義縣和嘉義市合併想法，認為嘉義縣市合併難以達到升格直轄市標準，無法爭取統籌分配款，若雲嘉嘉合併升格，是可以思考的方向。

嘉義市立委王美惠表示，對大嘉義合併樂觀其成，但必須針對各層面可能引發的影響做全面考量、規劃，確保各區域平衡發展，否則可能讓城鄉發展不均更惡化，人口過度集中，影響生活品質，城中心房價上漲、邊緣化區域民眾就業困難。

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