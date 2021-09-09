為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大嘉義合併否 陳明文：行政區劃應一致

    陳明文強調，為單一縣市進行修法不妥，縣市合併與否不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是關鍵。（資料照）

    陳明文強調，為單一縣市進行修法不妥，縣市合併與否不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是關鍵。（資料照）

    2021/09/09 05:30

    〔記者蔡宗勳、林宜樟、王善嬿、簡惠茹／綜合報導〕新竹市長林智堅日前拋出「大新竹合併」議題，嘉義縣、市是否合併也成為話題。曾任嘉義縣長的民進黨立委陳明文強調，為單一縣市進行修法不妥，縣市合併與否不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是關鍵。

    陳明文指出，該探討的是行政區劃與國土規劃，六都改制後，人流、金流或企業流大量往六都移動，變相掏空非直轄市的縣市；且現行制度下，部分縣市採取區長直接派任的二級政府制，部分縣市為鄉鎮市長民選的三級政府制，制度紊亂，權責不清，建議中央政府全面比照直轄市採行二級政府制，打造全國一致的行政區劃，納入國土空間規劃與區域生活圈概念進行縣市整併，拉近城鄉間落差，帶動台灣全面發展。

    蔡易餘：雲嘉嘉合可考慮

    嘉義縣立委蔡易餘昨天在立法院提出雲林縣、嘉義縣和嘉義市合併想法，認為嘉義縣市合併難以達到升格直轄市標準，無法爭取統籌分配款，若雲嘉嘉合併升格，是可以思考的方向。

    嘉義市立委王美惠表示，對大嘉義合併樂觀其成，但必須針對各層面可能引發的影響做全面考量、規劃，確保各區域平衡發展，否則可能讓城鄉發展不均更惡化，人口過度集中，影響生活品質，城中心房價上漲、邊緣化區域民眾就業困難。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大新竹合併 竹科業者喊讚
    2021/09/09 05:30

    大新竹合併 竹科業者喊讚

    亞洲最佳雇主出爐 台灣中外製藥三連霸

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播