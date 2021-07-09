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    首頁　>　政治

    印度內閣改組 友台議員萊希入閣

    印度新任外交部與文化部國務部長萊希（Meenakshi Lekhi）相當友台。圖為萊希2018年出席我駐印度代表處國慶酒會致詞畫面。（取自印度代表處網站）

    印度新任外交部與文化部國務部長萊希（Meenakshi Lekhi）相當友台。圖為萊希2018年出席我駐印度代表處國慶酒會致詞畫面。（取自印度代表處網站）

    2021/07/09 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕印度總理莫迪進行內閣改組，其中一位引人注目的新面孔，是下議院議員兼執政黨印度人民黨（BJP）發言人萊希（Meenakshi Lekhi），獲任命為印度外交與文化國務部長（相當於我國政務次長）。萊希是台印國會議員連線成員，去年五二○當天透過視訊向蔡英文總統與副總統賴清德致賀，被視為是印度政府的信號，並引起中國不滿。

    莫迪七日進行二○一四年上台以來規模最大的內閣改組，逾四十名內閣部長和次長級閣員宣誓就職。在內閣新面孔中，萊希擔任外交與文化國務部長引起印媒關注。萊希是印度最高法院律師，加入人民黨後積極任事，聲名鵲起，二○一三年起擔任人民黨發言人，並在二○一四年贏得新德里議會選區席次，並於二○一九年當選連任。

    對台灣來說，萊希是印度政壇中公開的友台議員，是台印國會議員連線成員，曾出席我國國慶酒會，肯定台灣與印度同享民主、和平與自由等價值。此外，萊希去年五月曾和人民黨另名議員卡斯旺一同「線上觀禮」總統蔡英文就職，並代表印度人民致賀。兩人提到總理莫迪的東進政策，並期盼印度與台灣的全方位關係繼續成長茁壯。

    執政黨議員在台灣總統就職儀式亮相，當時引起印度媒體關注，因為莫迪在蔡總統二○一六年就職時未派代表出席觀禮，印媒認為這是向中國發出信號，暗示印度不必然會堅持「一中」。此事也引起中國不滿，中國駐印度大使館參事劉冰致函兩位國會議員，指責他們道賀是「完全錯誤」且必須「改正」的行為。

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