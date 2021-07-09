立陶宛經長：在台設辦事處不只為貿易 更反映兩國友誼

立陶宛經濟與創新部長雅莫內特五日表示，在台灣設立辦事處並不全是為了貿易，也反映兩國自一九九○年代以來建立的友誼。（取自雅莫內特臉書）

2021/07/09 05:30

〔記者呂伊萱／綜合報導〕立陶宛將在台灣設立經濟辦事處。立陶宛經濟與創新部長雅莫內特五日表示，立陶宛正進行相關立法程序，預計今年十月或十一月開設。雅莫內特說，在台灣設立辦事處並不全是為了貿易，也反映兩國自一九九○年代以來建立的友誼。

立陶宛現任政府去年上任就聲明「價值外交」政策，誓言捍衛世界各地、從白俄羅斯到台灣、為自由而奮鬥的人。實際作為包括退出中國與中歐及東歐國家的十七加一合作機制，以及援贈疫苗給其他理念相同的民主國家，包括鄰近的烏克蘭、摩爾多瓦、喬治亞，以及遠在亞洲的台灣。

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攜手民主夥伴 強化合作

立陶宛也力圖強化和民主夥伴的合作，今年三月，立陶宛經濟與創新部證實，規劃加強亞洲地區的經濟外交、其中一項做法就是在台灣開設立陶宛經濟辦事處。

立陶宛經濟與創新部長雅莫內特七月五日接受「德國之聲」訪問指出，在台灣設立經濟辦事處不全是為了貿易，此舉也顯示兩國自一九九○年代以來建立的友誼。她說，當年台灣曾幫助立陶宛和其他波羅的海國家的人民，從蘇聯統治轉型至自由民主和市場經濟，立陶宛也感念台灣在去年疫情爆發初期，捐贈十萬片口罩給立陶宛。

雅莫內特提到，她兩年前以議員身分訪問台灣，曾到訪歐盟在台灣的辦事處，注意到波蘭在台灣設有辦事處，她當時就想立陶宛和台灣友誼深厚，雙方企業也有興趣建立更多聯繫，卻沒有在台灣設點。

中國政策 不符基本人權

雅莫內特說，從立陶宛公民的角度看待中國，她認為立陶宛不能忽視中國對香港、台灣、西藏等地所執行的政策。她強調經濟與人權需要並行，他們掌握到的消息都顯示中國的政策不符合基本人權。「這也是為什麼我們要努力與不同的國家和地區建立更多的經濟關係」。

雅莫內特指出，東亞與東南亞是立陶宛拓展經濟合作很重要的區域，她作為經濟部長，正努力為立陶宛企業尋找新的市場。另一個與台灣建立更緊密經貿關係的原因，是歐洲國家普遍面臨晶片短缺，台灣作為全球主要晶片生產國，立陶宛企業鼓勵政府尋找更多與台灣合作的機會。

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