「台灣長期友人」 孫曉雅掌AIT

AIT於美東時間7月6日正式宣布，由國務院亞太副助卿孫曉雅出任台北辦事處新任處長。圖為孫曉雅（左）2019年訪台時晉見蔡總統。（取自總統府網站）

2021/07/07 05:30

〔記者呂伊萱、李欣芳／台北報導〕美國在台協會（AIT）六日發布新處長人事，由國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任酈英傑（​William Brent Christensen）職務。孫曉雅是國務院資深官員，曾派駐台灣，接下此職則成為有史以來首位女性AIT處長。

酈英傑任期屆滿將離任，AIT華盛頓總部昨發布新處長人事，由美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅接任。

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孫曉雅對台灣相當熟悉，她精通中文與土耳其文，一九九一年進入國務院後，一九九四年即來台擔任領務人員，後陸續派赴愛爾蘭、土耳其安卡拉與伊斯坦堡，也曾擔任駐牙買加毒品事務組組長及美國駐北京大使館經濟參事。她在亞太局曾任緬甸暨寮國科官員、行動中心資深觀察官及能源局中東暨亞洲辦公室主任。

曾代表美政府來台 表達堅定支持台灣

孫曉雅近期與台灣最為人熟知的互動，則是二○一九年十月以美國資深APEC官員身分訪問台灣。她當時來台與外交部長吳釗燮共同主持台美首屆「太平洋對話」，致詞時罕見強調，「我今天在此代表川普總統與龐皮歐國務卿啟動這項對話」，並重申對太平洋的承諾堅定且將更強勁，也肯定台灣是太平洋與世界的夥伴，美台將繼續合作、促進印太區域自由開放且繁榮。

值得注意的是，孫曉雅職涯中也曾多次與準亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）共事，康達在北京擔任政務公使銜參事時，孫曉雅是一等秘書；康達任越南大使時，則和時任能源局副助卿的孫曉雅共同舉辦首屆美國與越南能源安全對話。

AIT日前也已發布，資深職業外交官柯傑民將接替谷立言，七月下旬起擔任AIT副處長。

對於孫曉雅人事案，外交部昨發布新聞稿，代表我國政府竭誠歡迎。外交部表示，孫曉雅對台美關係議題深入瞭解，也是台灣長期友人，我國政府期盼孫處長帶領出任AIT團隊與我方繼續密切合作，在酈英傑等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化台美友好夥伴關係。

另，行政院長蘇貞昌昨在行政院接見酈英傑，感謝他在任內致力推動台美關係實質進展，並讚許對方體現台美關係「真朋友、真進展」。

酈英傑表示，非常高興在離任之前，能見證美國捐贈疫苗並順利運送來台，以及上月底重啟台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談等許多重要進展，這都是雙方長期致力增進台美關係的成果。

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