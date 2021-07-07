自由日日shoot》數千海外台人已接種？「打中國疫苗如跋筊！」

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨宣稱，中國駐泰國、緬甸、越南等國使館，已安排「數千名」海外台人接種疫苗。。（中央社資料照）

2021/07/07 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國政府推出為海外中國公民接種武漢肺炎疫苗的「春苗行動」計畫，並將台灣人納入可享同等待遇施打中國疫苗，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨宣稱，中國駐泰國、緬甸、越南等國使館，已安排「數千名」海外台人接種疫苗。民進黨立委質疑，打中國疫苗效力像「跋筊」（賭博）一樣，連在越南的中國人都不敢打，真有那麼多「勇敢台灣人」去打？認為國台辦說詞統戰宣傳成分居多。

國台辦稱提供台胞服務

朱鳳蓮指出，中國三月於海外啟動實施協助，包括台胞在內的中國公民在當地接種新冠疫苗的「春苗行動」，已協助超過一百七十萬海外中國公民在一百六十多個國家接種新冠疫苗，其中包括數千名台胞。

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朱鳳蓮舉例，中國駐泰國、緬甸、越南、玻利維亞、汶萊、馬達加斯加、喬治亞等國使館，已協助當地有需要的台灣民眾接種中國產或外國疫苗。另外，中方還對海外台人提供「全提醒」、「科學防疫」、「心理諮詢」等資訊和服務，積極回應海外台胞需求穩妥安排臨時回國航班等。

對此，民進黨立委賴瑞隆受訪批評，中國企圖透過疫苗施打，急欲抹去我國家主權，將台灣人視為中國公民，行徑相當惡劣。為遂行一中圖謀，一方面不斷阻撓台灣取得疫苗，一方面不斷逼迫接受中國疫苗，連施打疫苗都要台灣人接受一個中國的認同，這些行為不會得到國際支持，對台灣人是反效果。

民進黨立委莊競程強調，全世界都知道中國疫苗沒什麼效，即便有WHO認可，歐盟也不承認。例如中國捐疫苗給越南，越南政府優先開放給在越中國人施打，中國人群情激憤罵越南「邪惡」，事實是連中國人都不想打。

立委：保護力僅有五成多

莊競程提及，台灣人要去打中國提供的疫苗，旁人無從置喙，「自己健康自己顧好」，但中國疫苗保護力僅有五成多，就像「跋筊」（賭博）一樣，大部分的國家都不信任，打了依舊會爆發疫情。

民進黨立委莊瑞雄提醒，中國從未停止對台武力威嚇騷擾，在防疫期間一手拿著鞭子，一手拿著「對人不知是否有害」的胡蘿蔔，說要給台灣人打中國疫苗，身體健康是自己的，政府不會去阻止，只是應注意中共「恩威並施」，並趁機對外宣傳。他認為，若真有「數千名」去打，可能是特別勇敢的台灣人，或在當地經商不得不打，但根本無從可考，台灣民眾要特別小心，因為中國疫苗真的不是那麼好。

陸委會表示，民眾接種疫苗是為維護健康及配合防疫，中方將提供疫苗接種連結到祖國後盾、兩岸一家親的說法，只是凸顯其一貫將人民健康安全事務用於大外宣，以及對台作為事事進行政治包裝的統戰思維，該會覺得既無必要，也不會收到統戰效果。

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