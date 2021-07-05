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    台中批發市場等5類族群 今起分批施打

    七大批發市場人員五日起分批接種疫苗。（資料照，記者廖耀東攝）

    七大批發市場人員五日起分批接種疫苗。（資料照，記者廖耀東攝）

    2021/07/05 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市再獲中央配發9萬1420劑莫德納疫苗，市府宣布開放托嬰中心專業人員、7大批發市場人員、屠宰場人員、幼兒園與安親班人員、殯葬業第一線人員等5類族群，5日起個別分批開打，市長盧秀燕強調，會持續爭取一般市場人員、交通人員如司機、物流業如外送員、老師、志工等，都能加快腳步施打疫苗。

    7大批發市場加屠宰場 3千人

    盧秀燕昨天指出，七大批發市場工作人員，第一波約1940人，今（5）日起在台中醫院、光田醫院、豐原醫院同步施打；屠宰場人員約1099人，也是今天起在豐原醫院、童綜合醫院、大里仁愛醫院施打。

    另包含社會局系統的公私立托嬰中心人員，將於7月7日、7月9日於慈濟醫院及大里、西屯、清水、南屯、豐原、北屯軍功等6個衛生所同步施打，上述皆是中央協助媒合醫院，通知造冊人員，配發相關疫苗至院所，要請以上造冊人員前往相關院所施打疫苗。

    幼兒園、安親班 快打站施打

    另外，教育體系的幼兒園與安親班人員，已安排約1萬0177人施打疫苗，相關疫苗應會在7月7日左右撥配至台中，規劃於7月8日、9日快打站施打，以減輕各地醫院的壓力；此外，殯葬業第一線處理大體人員，中央同意及造冊250人，一併在7月7、8、9日施打。

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