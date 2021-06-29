丁守中自爆打AZ 民進黨要求公布特權名單 並懲處

丁守中自爆施打AZ疫苗。（資料照）

2021/06/29 05:30

〔記者謝君臨、林良昇／台北報導〕國民黨前立委丁守中坦承在台北市振興醫院接種AZ疫苗，台北市政府追查，竟發現振興醫院當時同批施打的名單高達百人。立法院民進黨團昨舉行「國民黨說一套做一套，特權施打一大堆」線上記者會，呼籲國民黨及北市府公布特權施打名單，且對個人、醫院都必須懲處。

民進黨團書記長羅致政指出，國民黨過去鋪天蓋地抹黑、污名化AZ疫苗及政府採購作為，但嘴巴說謊、身體誠實，除了振興醫院替連戰夫婦施打AZ疫苗，丁守中、張顯耀、張榮味、黃昭順等人也已施打疫苗。羅批評，國民黨不要說一套、做一套，針對違法特權插隊施打疫苗，對個人、醫院都必須予以懲處。

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特權攻防 江：執政黨應虛心檢討

對於國民黨近期批台灣接受外國捐贈疫苗是「疫苗乞丐」，卻屢被爆出特權施打疫苗一事，國民黨主席江啟臣昨表示，黨中央對輿情狀況會有基調給黨內參考，但不見得每件事都能涵蓋，在政治攻防過程中，立場拿捏尺度不一樣，也是民主討論過程；討論過程可能擦槍走火，會有不同攻防，但執政黨對批評應虛心檢討，才是民主政治中的監督制衡。

另，中選會七月二日將討論八二八公投是否辦理延期，江啟臣重申，若持續三級警戒狀態，無法舉行公投，中選會應儘速決定。江也認為，民眾現階段關心疫情，對公投熱度不高，但民眾心意已決，不代表會對公投立場有改變。

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