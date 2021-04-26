台海若有事 日研究出動自衛隊法規

日本自衛隊軍機緊急升空。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部臉書）

2021/04/26 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「共同社」二十五日報導，數名日本政府相關人士指稱，日本政府已針對一旦台灣海峽「有事」（即爆發武力衝突或戰爭）時，如何執行與出動自衛隊有關的日本國內法制，正式展開探討。

綜合共同社的日文、英文、中文版和「日本經濟新聞」、「讀賣新聞」報導，日本政府正在研究，一旦美國和中國在各種情境下，因台灣而兵戎相見，在嚴格的日本現行國家安全相關法律的範圍內，日本政府可能採取哪些因應作為，即根據「安保關聯法」（即修改後的「自衛隊法」等十項法律的統稱），彙整符合其中「重要影響事態」、「存亡危機事態」和日本直接受到攻擊的「武力攻擊事態」等各種狀況，以及自衛隊在不同事態下扮演的角色和可能採取的行動等。

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據報導，日本政府雖藉此謀劃如何加強日本的國防能力，但為顧慮中方反應，仍採取一旦實際運用時，將謹慎做出判斷的方針。台灣「有事」究竟算是重要影響事態，即自衛隊可為美軍等外國武裝部隊提供後勤支援與搜索救援行動等協助；抑或存亡危機事態，即自衛隊為運送旅中或旅台日僑的美國軍艦提供護衛、反擊針對美軍等外國武裝部隊的攻擊、攔截攻擊美國軍艦的飛彈，以及中國實施海上封鎖時派出掃雷艦等任務，行使「集體自衛權」，則成為釐清重點。

日本首相菅義偉十六日與美國總統拜登在白宮舉行高峰會時，日曾當面表達認為台灣「有事」可能符合「重要影響事態」或「存亡危機事態」的看法。前述消息人士還說，駐日美軍基地以沖繩縣為主，在中國攻擊美軍時，沖繩恐面臨威脅；尤其若戰事擴大為日本「領土」直接遭攻擊時，例如日本最西端、距台灣僅一一○公里的與那國島或尖閣諸島（釣魚台列嶼），日本將行使「個別自衛權」，出動自衛隊從事戰鬥任務。

報導指稱，以二○一七年時任防衛大臣的小野寺五典在國會的答詢為例，日本國會過去聚焦於北韓與中東等地「有事」的狀況；至於台灣「有事」時，日本可以如何行使集體自衛權，難稱已做過充分討論。此外，遭武裝民兵及漁船等非正規軍隊攻擊時的灰色地帶，亦難以判斷到底屬於重要影響事態或存亡危機事態，因此也必須通盤探討。

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