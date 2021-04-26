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    台灣基督長老教會官網 遭港警封鎖

    台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生。（資料照）

    台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生。（資料照）

    2021/04/26 05:30

    〔編譯茅毅、記者羅綺／綜合報導〕力挺香港民主運動的「台灣基督長老教會」，已遭香港警方封鎖！北京政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）機關報之一「文匯報」二十五日報導，香港警方以涉嫌違反「港區國安法」為由，自廿四日起封鎖長老教會官網。香港「立場新聞」質疑，香港也開始築起類似中國的網路「防火長城」。

    長老教會︰港府將香港內地化

    台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生昨表示，時常有香港民眾到教會網站留言，尋求協助，如今教會網站被封鎖是一項重要指標及警訊，顯示中國網路防火牆已延伸到香港，港府此舉明顯是要將香港「內地化」，對於做為國際金融中心的香港將有重大影響。

    據報導，繼記錄香港「反送中」運動資訊的網站「香港編年史」，一月間遭保安局和警方以觸犯港區國安法「相當可能構成危害國安的罪行或導致該罪行的發生」為由，予以「永久封鎖」後，台灣基督長老教會官網亦遭封鎖。

    香港網友以當地多家網路服務供應商提供的網路連線，均顯示「無法正常運作」，但若改用「虛擬私人網路」（VPN）「翻牆」，即可成功連上教會官網。對此，香港警方不予置評；惟文匯報引述消息人士報導，長老教會鼓吹台獨、「協助逃台的香港黑暴分子（反送中示威者）」。

    此外，長老教會還涉及香港網路電台「D100」主持人「傑斯」在網路上發起名為「千個爸媽，台灣助學」的募款計畫，資助逃到台灣的港人，幾個月就募得一千多萬港幣，其中四百萬則疑似被匯入「台灣基督長老教會」的銀行帳戶。

    除了台灣基督長老教會網站遭封鎖，據傳昨天起，民進黨官網及台灣國防部國軍人才招募中心網站也無法從香港瀏覽，但傳聞待查證。

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