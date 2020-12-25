因應共軍威脅 明年元旦起 國軍新增編2個後備旅

明年元月起後備旅部署

2020/12/25 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對我軍事威脅劇增，為加強防衛，國防部正推動「提升後備戰力」案，並強化後備部隊規模與召訓能量。國防部昨表示，國軍除現有七個後備步兵旅，另規劃編成五個後備旅，明年元旦起台灣北部、南部各編成一個旅，另外三個旅則將於二○二三年底前編成。據悉，新編後備旅番號為步兵一○九旅、一一七旅，平時召訓，戰時則成為灘岸守備戰力一環。

明年元旦新編的二個後備步兵旅，由現今陸軍北區專長訓練中心、南區專長訓練中心改制，部隊番號分別為步兵一○九旅、步兵一一七旅，各旅皆由五個步兵營、一個砲兵營組成。軍方官員強調，未來三年新編的五個旅，從編制員額調整軍士官人力，職司役男訓練與後備軍人召訓任務，是因應我國教召自七天延長，收訓總人數增加的作為，並無「擴軍」情形。

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平時召訓 戰時成灘岸守備戰力

至於新增後備旅編制員額來源？官員表示，陸軍八個旅級單位自去年起執行「可恃戰力案」，已改制為「聯合兵種營」，兵力較以往更精簡。以陸軍二六九旅為例，即自下轄五個營改編為四個營，騰出員額可用於新編後備旅。

國防部昨表示，目前已完成新編後備旅各項整備工作，明年元旦擴編二個後備步兵旅之後，依照期程管制北、中、南地區，新編三個後備旅，預計二○二三年十二月卅一日以前全數編成。據了解，另外三個待編成的後備旅番號為步兵一○一旅、一三七旅、二四九旅，駐地等細節則尚規劃中。

國防部「提升後備戰力」案預計在二○二二年啟動，針對「組織、部隊、訓練、裝備」四大方向進行改革，除了新增編後備旅，為滿足後備軍人訓練需求，後備軍人每次召訓期間從一次五到七天增至十四天，後備單位的年度總訓量也將自現行十二萬人增至廿六萬人。

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