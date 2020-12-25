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    《台南升格10週年》工務局：市長上任2年 9橋梁通車

    2020/12/25 05:30

    記者洪瑞琴／專題報導

    南市升格直轄市10週年，元老級官員工務局長蘇金安說，組織人力調整後，發揮團隊能量有助爭取中央經費建設地方，例如橋梁建設往往是筆龐大經費，目前施工中或招標、規劃設計中就有25座，相當不容易。黃偉哲市長上任後，也已完成9座通車。

    議長：未充分創造土地價值

    南市都發局長莊德樑表示，縣市合併後，人口增加、土地變大，相對的資源整合與發展動能提升，「通盤檢討要做的，愈來愈多」，除了要深化文化古都定位之外，面臨6都競爭，更需要公部門結合民意共同努力，真正達成「院轄市」城市目標。

    議長郭信 良則認為，因為原南縣幅員廣闊，其實投入建設經費比原南市多，這是無可厚非，只是很可惜的是，合併後「有山有海」，這10年來並沒有充分開發利用與創造土地價值，未帶給市民更多富裕及收入。

    債務降375億 連續5年有賸餘

    然而，台南縣市合併時債務1007億元，在前市長賴清德任內及黃偉哲接棒後，目前總體債務已降至632億元。主計處長陳淑姿憶當年說，合併之初龐大債務，甚至原鄉鎮公所「薪水幾乎發不出來」，直到2014年公債法修法後，南市才有舉債空間運籌。在市府團隊撙節開源努力下，從100年度歲入歲出決算差短約60億元，到108年度決算還有賸餘39億餘元（自104年度起連續5年有歲入歲出賸餘），「這就是最大改變」。

    陳淑姿表示，未來人事費增加與鐵路地下化、捷運等重大交通建設配合款，如何編列預算優先順序很重要。

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