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    《台南升格10週年》房價問題須處理 文化治理待突破

    南市第1座美術館，象徵文化首都地標。（記者洪瑞琴攝）

    南市第1座美術館，象徵文化首都地標。（記者洪瑞琴攝）

    2020/12/25 05:30

    記者劉婉君／專題報導

    「文化古都」合併升格滿10週年，文化局認為，在文化方面，最寶貴的資產和進展聚焦在3類，包括官藝相長、建設打底、培力永續。公民團體台南新芽協會理事長嚴婉玲表示，升格10年來，整體來說是正面的，資源變多、地方自治權限變大，但文化治理卻相對未見大幅成長，期待未來能有更長遠、全盤性的規劃。

    民團：開發案也要做文化評估

    嚴婉玲說，10年來，台南在舊城區開發案上，雖然搶下一些古蹟，如中西區成功國小、南山公墓，但都只是個案處理，而非通盤性考量。台南市文化古都，在台南的開發案除了環境影響評估，包括國土計畫法在內，應該要有比其他縣市高一點的標準，也要進行文化評估。

    嚴婉玲指出，相信多數台南人不會後悔升格，但台南有很多需要改進的困境，如溪北地區發展的城鄉差距、新市政中心到底要怎麼辦？舊城區的交通比10年前更壅塞，居民假日不敢出門；還有台南市的房價漲幅6都最高，年輕人買不起房，無法回來定居，也是市府不能以城市發展為由而不處理的問題。

    文化局長：做到城鄉文化平權

    她說，市府長期以來一直往產業、尤其高科技靠攏，期盼未來能有更長遠的文化治理政策及城市願景，能兼顧到其他面向的發展，縮小溪南溪北的城鄉差距。

    文化局長葉澤山表示，未來期許在修建地方藝文場館及結合在地策辦特色活動上繼續努力，做到城鄉文化平權、區域均衡發展，讓文化首都的文化工作做得更好。

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