山東號剛走 共機又觸台海中線南端╱軍方︰強化認知作戰 提高警覺

中共「運8」技術偵察機一度及台海中線南端。（國防部提供）

2020/12/22 05:30

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕中國解放軍近日在我外圍海空域皆有活動，繼中國航母「山東號」前天取道台灣海峽中線以西海域南下，共軍昨派兩架慢速機擾我西南方外圍空域，其中一架更一度觸及台海中線南端。國防部副部長張哲平上將昨表示，面對非軍事、準軍事手段威嚇，我方將強化「認知作戰」工作，提高國人警覺。

張哲平昨在立法院受訪表示，「山東號」通過台海時並未發生挑釁、衝突，初步研判是到南海航測、航訓；至於中國另一艘航母「遼寧號」並沒有跟著南下的徵候，國軍會持續密切關注。

請繼續往下閱讀...

中國解放軍海軍發言人劉文勝透過其官方微信「人民海軍」發布訊息指出，山東艦航艦編隊二十日順利通過台灣海峽，赴南海相關海域訓練。此次組織航艦編隊跨區機動訓練，是根據年度計畫所做正常安排，「今後還將根據訓練需要，繼續組織類似行動。」

國防院學者︰岸基反艦飛彈 可威脅共軍海上兵力

國防院中共政軍與作戰概念研究所學者舒孝煌認為，「遼寧號」、「山東號」航艦採用滑跳式甲板，限制艦載機的種類與彈藥掛載數，但中國後續航艦可能採用彈射器，威脅將更勝現役航艦。另，若中國未來航艦戰力成形，其航艦可在反艦彈道飛彈、大型防空驅逐艦的防空飛彈射程內運作，阻止美軍軍艦靠近西太平洋，也可能使我國東部曝險。

舒孝煌指出，我方添購岸基反艦飛彈，藉由「以陸制海」，將可較為有效地對中共海上兵力部署形成威脅。

另外，我國國防部昨發布「即時軍事動態」指出，中共一架「運八」技術偵察機、一架「運九」通信對抗機擾我西南空域防空識別區，前者更一度碰觸台海中線。空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

對於中共「灰色地帶」戰術，張哲平在外交及國防委員會答詢表示，這是中共對台威脅的最新模式，運用非軍事、準軍事手段，企圖威嚇台灣人民，我方會強化「認知作戰」工作，例如將軍事動態內容公布於網路，讓所有國人建立心防。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法