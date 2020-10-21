薛瑞福：台灣安全 美國確保印太關鍵

前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（資料照）

2020/10/21 05:30

〔記者吳書緯／綜合報導〕前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福十九日表示，台海風險確實在增加，然而台灣的生存與安全，是美國確保自由開放的印太地區關鍵；若中共考慮全面進攻台灣，並假設美國不會干預，將具有極高風險。

薛瑞福並不認為，中共將於美國大選以及防疫期間趁亂攻台。他說，儘管風險提升，但這不是中國長久以來期待的「機會之窗」，因為中國的策略是不戰而勝，中國持續在軍事施壓台灣，只是進入死胡同，並代表政策失敗。

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目前擔任華府智庫「二○四九計畫研究所」主席的薛瑞福十九日參與華府智庫「大西洋理事會」美中台關係研討會。他以過去在五角大廈任職的經驗指出，美國對待台灣如同正常夥伴，台灣也被視為共同合作夥伴。

薛瑞福表示，台灣是區域安全關鍵的觀點促成川普政府進一步發展常態化軍售、高階官員訪台，也都凸顯了台灣的重要性。對於美國政府而言，台灣的重要性不只是密切夥伴，或依據「台灣關係法」的法律義務，而是台灣的生存與安全是美國確保自由開放印太地區的關鍵，美國也將台灣視為有如過往冷戰時期，位於東、西德邊界重要戰略據點的「富爾達缺口」（Fulda Gap）。

薛瑞福提起，他日前陪同美國國務院次卿柯拉克赴台弔唁前總統李登輝時，共軍出動戰機越過台海中線對台施壓，他認為台海風險確實在增加，也更加彰顯美國支持台灣生存與事實上獨立更為珍貴。

至於共軍是否會武力攻台？薛瑞福認為，中國善以武力威嚇台灣，然而因為台灣地形因素，中國要控制台灣不容易，且需要大量人力、兩棲作戰也很困難；如果共軍考慮要全面入侵台灣，並假設美國不會干預，將具有極高風險。

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