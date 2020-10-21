國民黨杯葛蘇揆施政報告 破最遲上台紀錄

行政院長蘇貞昌昨赴立院報告遭杯葛，受訪時批評國民黨立委霸占議場唱歌、喧鬧，以至於他無法向國人同胞做施政報告，也妨害他黨立委行使職權，卻又每天領這麼多錢，相信這是國人同胞最不希望看到的立委行徑。（記者劉信德攝）

2020/10/21 05:30

蘇︰國民黨立委每天領這麼多錢 國人不願看到這種行徑

〔記者謝君臨、黃欣柏、林良昇／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨第四度赴立院進行施政報告，仍因國民黨團杯葛無法上台，朝野黨團也針對國民黨團所提，要求蔡總統為開放萊豬道歉及進行國情報告等兩提案進行協商，但仍舊破局。蘇揆批評，國民黨立委霸佔議場讓他無法報告，也妨害他黨立委行使職權，卻又每天領這麼多錢，相信國人不願看到這種行徑。

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第十屆立院第二會期於九月十八日開議，蘇貞昌於九月廿二日、十月十三日及十六日，三度赴立院進行施政報告並備詢，但國民黨團不滿蘇揆未對政府開放萊豬進口一事道歉，不讓他上台報告。截至昨日，已四度杯葛議事，也打破七年前時任行政院長江宜樺因「馬王政爭」爆發，遲至十月十八日才上台報告的歷史紀錄。

立法院二○一三年九月十七日開議時，適逢「馬王政爭」，當時民進黨團以江宜樺毀憲亂政為由，要求「不道歉、不上台」，江六度赴立院進行施政報告受阻，而後民進黨團提出對內閣的不信任案被否決，才讓江於第七度赴立院時，完成延遲一個多月的施政報告。

國民黨團︰總統若來報告 不會杯葛

國民黨團昨表示，黨團於開議日即提出要求蔡總統赴國會國情報告，並針對開放萊豬進口對全國民眾公開道歉的二項主決議案，但當日民進黨團以人數優勢交付朝野協商；昨協商時，黨團承諾若總統願赴立院報告，將不會杯葛，也不必道歉，但民進黨團主張該案需交修憲委員會討論，企圖以拖待變，迴避監督。

國民黨團批評，開放萊豬進口如此重大的食安民生議題，政府未事先和人民、產業、國會溝通，高達七成以上民眾有疑慮，中央政府及蔡總統有義務及責任向全民報告決策過程及未來因應作為，呼籲總統為中華民國創造民主新頁。

蘇貞昌批評，國民黨立委已是第四度霸佔議場唱歌、喧鬧，讓他無法向國人做施政報告，也妨害他黨立委行使職權，卻又每天領這麼多錢，相信這是國人最不希望看到的立委行徑。國民黨團總召林為洲則掛保證，指立委質詢權只是延後，絕不會消失，並對此公開道歉。

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