新聞解讀》林為洲現象

林為洲的成敗，不只是中國國民黨在台灣還有沒有票房的測試，還關係到國民黨是否體質轉換的另一場革命，也就是這個百年老黨是否由長期的外造政黨，走向內造政黨的可能性？（記者謝君臨攝）

2020/10/21 05:30

記者鄒景雯／特稿

國民黨的立院黨團總召林為洲有什麼好討論的？一來是職務角色，國會的黨團三長是否具有決策主動性，是「內造化政黨」的關鍵構成；二來是主張倡議，近來其連續投遞出了若干政治訊號，或多或少都攪動了國民黨的黨內氛圍，因此受到外界的注意。

有關第二點，分別包括：今年五月，民進黨立委醞釀修正兩岸人民關係條例，刪除「國家統一前」字樣，林為洲說「其實我也滿認同的」，進而作勢要排案。八月間，國民黨在高雄市長補選一役中慘敗，林委員針對二成五的得票率，呼籲國民黨必須「告別韓流」，透過改變，重新找回人民的信任。九月間，他率先在立法院呼籲台美復交，後來演變成立法院朝野真的通過共同決議。十天前，他在臉書上公開詢問「中國國民黨」的黨名去掉「中國」的意見；因引起保守派強烈反應，後來修正建議為「中華民國國民黨」。昨天，基於中國外交官在斐濟毆打台灣館處人員，林為洲又再聲明：如果對岸完全不承認中華民國的存在，「那兩岸斷絕就好了」，大家就變成敵國。

請繼續往下閱讀...

歸納這些言談，全都不是國民黨的傳統語句，也就是說，以兩岸關係、國共互動為圭臬的國民黨員，不會犯這些大不韙，因此前述事件屢屢造成黨內「側目」，甚至權力的緊張。但是如果擴大到社會普遍的意見市場來，這些提問名正言順，確屬主流看法，於是林為洲的表現又讓不少人必須「正視」，以密切觀察其對國民黨是否具有後續影響。

「林為洲現象」能否發展為「林為洲效應」，取決於兩點，首先，就是他個人接下來的提議是否具有一貫性？換言之，之前的一再發球，是深思熟慮後的信仰，還是一時起意的投機性試探？如果是後者，譁眾取寵，必然曇花一現，撐不了多久的光環；如果是前者，就要再問第二點：他個人具有多大的抗壓性？這壓力的來源，與其說是共產黨，不如說是國民黨更甚！前不久，國民黨立院黨團曾發生與中國國台辦為台美復交案不惜對嗆的事例，也發生過為化解更改黨名齟齬立即向黨內公開道歉的退讓，充分證明了誰才是阻礙國民黨路線修正的那座大山。

林為洲的成敗，不只是中國國民黨在台灣還有沒有票房的測試，還關係到國民黨是否體質轉換的另一場革命，也就是這個百年老黨是否由長期的外造政黨，走向內造政黨的可能性？內造政黨是以議會菁英來主導形成政黨的政策，既不是黨中央，也不是行政部門。議會菁英當然要更靈活地反映第一線的民意，這對國民黨能否走出黨內元老派如馬英九等人，與特定族群如黃復興黨部的掣肘與羈絆，具有指標作用。這個關卡，關係到國民黨能否掌握黃金時間脫胎換骨的時間急迫現實。這要徹底達成顯然並不容易，至少民進黨、共產黨都不是。不過，國民黨的立院黨團仍然值得放手一搏。

蔡總統在雙十演說中強調：「對內民主競爭、對外團結一致。」這話，如果國民黨真聽進去了，有利於台灣，有利於國民黨，未必有利於民進黨，因為這會使得國內的民主競爭更為激烈，未來就看國民黨多少人有慧根。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法