《竹縣議員余筱菁遭停權》泛綠議員聲援 抗議藍議員霸凌

綠黨新竹縣議員余筱菁（右三）遭議會停權，新竹縣市時代力量、綠黨及民進黨議員昨天紛紛站出來聲援。（記者黃美珠攝）

2020-06-19 05:30:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕綠黨新竹縣議員余筱菁，被以詆毀議會名譽為由停權，綠黨、民進黨、時代力量多名新竹縣、市議員昨天由民進黨前發言人鄭朝方陪同，在縣議會大門口聲援余，抗議多數席次的國民黨霸凌人少的小黨，譴責縣議會嚴重限制人民的言論自由。

臉書PO圖文 被認詆毀議會

四月廿四日縣議會召開程序委員會， 反焚化爐案的民眾到場抗議，國民黨籍議員張益生為維護會議秩序「拉窗簾」，余筱菁事後在臉書PO圖文反諷，張益生等十名議員認為她詆毀議會名譽，提案、連署將她移送紀律委員會調查處理。

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紀律委員會決議停權，前天在大會表決，出席的卅一名議員中有廿四人在場參與表決，最後以十九比五通過停權，十九名支持者中包含無黨籍議員。

余︰八月十日仍會出席臨時會

余筱菁說，只有一票票支持她的鄉親才有權停她的權，八月十日仍會出席議會臨時會，並循法律途徑打臉議會的停權懲戒。

余筱菁說，議會以她透過臉書公開程序委員會的現場實況，羅織她有損議會名譽的罪名而懲處她，但程序委員會的職責在審查哪些案子要進大會，本來就應該公開給民眾知道，「沒有直播就很糟糕了」。

連郁婷︰限制人民言論自由

時力縣議員連郁婷說，民主社會不應該再有某人做出一些政治評論就被政治迫害的現象。縣議會紀律委員會關於縣議員不得做出有毀議會名譽的規定，除明顯有違憲法保障的言論自由，以一個議會自訂的辦法限縮議員職權更有違法的疑慮，且讓所有小黨及無黨籍議員害怕，萬一違反特定政黨的意志，只要經三人提案、七人連署，再透過多數表決過關，就會被停止身為議員的職權，這已形同具有罷免的效果，實在不應該。

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