高市代理局處首長公布 王世芳代理副市長

高市府昨發布人事，參事王世芳代理副市長。 （資料照，高市府提供）

2020-06-15 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨發布人事，副手代理一次到位，包括參事王世芳代理副市長，擔負防汛重任的水利局長由參事蔡長展代理，需扛下選務工作的民政局長由參議駱邦吉代理，新聞局長則由參議簡美玲代理。

楊明州：目前只需要一位副市長

高市副市長原編制三位，楊明州僅找尋一人代理，他認為現階段大概只需一位副手幫忙出席會議與活動等，也盼節省公帑。

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局處首長 多由各單位副手代理

市府人事異動如下：高市副市長由王世芳參事代理、行政暨國際處長由蔡淑貞參事代理、民政局長由駱邦吉參議代理、財政局長由曾美妙副局長代理、教育局長由陳佩汝副局長代理、經濟發展局長由王宏榮副局長代理。

海洋局長由黃登福副局長代理、農業局長由王正一副局長代理、觀光局長由邱俊龍副局長代理、都市發展局長由蘇俊傑副局長代理、工務局長由黃榮慶副局長代理、水利局長由蔡長展參事代理。

社會局長由謝琍琍副局長代理、勞工局長由陳石圍副局長代理、消防局長由蔡致模副局長代理、衛生局長由林盟喬副局長代理、環保局長由張瑞琿副局長代理、捷運工程局長由吳嘉昌副局長代理、文化局長則由林尚瑛副局長代理。

交通局長由張淑娟副局長代理、法制局長由白瑞龍副局長代理、地政局長由陳冠福副局長代理、新聞局長由簡美玲參議代理、毒品防制局長由鄭介松顧問代理、運動發展局局長由周明鎮副局長代理、青年局長由顏己喨副局長代理。

研究發展考核委員會主委由朱瑞成副主委代理、原民會主委由陳幸雄副主委代理、客委會主委由陳華英主秘代理。

各局處副局處長在代理市長楊明州宣誓就職當天，齊聚觀禮。 （記者王榮祥攝）

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