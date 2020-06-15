下屆台北市長 吳怡農：陳時中是好人選

民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農（右）及同黨立委蔡易餘（左）昨天受立委蘇治芬邀請，參與米食推廣活動。（記者郭安家攝）

2020-06-15 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農、同黨立委蔡易餘昨天受立委蘇治芬邀請，參與米食推廣活動，被問及對「立院玄彬」蔡易餘想法時，吳怡農似乎因一時反應不及而冷淡回應，引起現場一陣歡笑；此外，對於民進黨將派誰參選下屆台北市長，吳怡農表示「陳時中是很好的人選」。

台灣良好農業規範發展協會昨舉辦「原來米可以這樣吃」活動，推廣米類製品、宣導節能減碳。蔡易餘被問及近期同黨立委高嘉瑜曾稱他年輕時有如「立院玄彬」一事，蔡回應，他雖有努力，但很難回到「玄彬時期」。對於和吳怡農同台，蔡易餘表示，很期待能一起參與活動，應該有很多農夫、農婦到場支持。

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吳怡農到場，被媒體問及對蔡易餘被比為玄彬的看法，吳疑惑問道「為什麼大家在笑？」釐清問題後，記者再問「覺得蔡易餘像不像玄彬？」吳則沉默幾秒後，僅回「喔…OK！」引起現場一片歡笑。

對於國民黨傳出將勸進不分區立委吳怡玎參選高雄市長補選，吳怡農表示，吳怡玎似乎和自己的背景相似，有機會可多聊多了解。吳怡農說，他注重的仍是民主精神。至於媒體追問若衛福部長陳時中參選下屆台北市長，吳怡農表示，陳時中是很棒的人選。

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