阻中侵台 美議員提「台灣防衛法」

（法新社檔案照）

2020-06-13 05:30:00

〔記者彭琬馨／綜合報導〕中國以武力威脅台灣從未間斷，美國參議員霍利十一日提出「台灣防衛法草案」，確保美國履行台灣關係法義務，維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實的能力。美國聯邦參議院軍事委員會十日也以廿五比二的票數通過二○二一財政年度國防授權法，法案提到美國對「台灣關係法」的承諾，並支持深化雙邊關係。

參院通過國防授權法 表達對台承諾

參議員霍利在推特表示，他已提出「台灣防衛法草案」，藉以遏止中國帝國主義擴張，並「捍衛我們的切身利益與我們的夥伴＃台灣」。

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根據霍利辦公室發出的新聞稿，該法案讓美國政府在中國共產黨持續建立充滿攻擊性的軍隊同時，依照台灣關係法履行其相關義務；台灣防衛法要求美國國防部維持能嚇阻中國入侵台灣的軍力，並規定其應就此事持續向國會報告。

草案的國會意見表示，如果中國能強迫台灣與中國統一，特別是透過軍事力量達成時，美國維護自由開放印太區域的能力將遭受嚴重損害，台灣命運與包括美國在內的印太國家命運緊密相連；草案認為，基於執行「台灣關係法」，美國須維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實的能力。

法案定義的「既成事實」（fait accompli）概念，是指中國在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或得付出高成本。

草案也要求美國國防部長自明年開始到二○二六年，每年四月三十日前應向國會軍事委員會提交國防部提升能力進度報告，藉此說明美軍阻止中國對台灣執行既成事實的能力評估，包括對美國核武力對中國武力犯台威嚇能力的評估。

針對美國國會議員再度提出友我法案，外交部表示感謝，並強調，未來將持續關注法案後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，進一步深化台美雙方在各領域的友好夥伴關係。

根據美國參議院軍事委員會公布的「二○二一財政年度國防授權法」（NDAA 2021），預算總額高達七四○五億美元，委員會僅公布法案摘要，對台內容主要放在加強與盟友及合作夥伴部分，法案表達對「台灣關係法」的承諾，並支持深化雙邊關係。

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