挨批「補選國家隊」 中選會：依法辦理

近八年立委補選作業時間

2020-06-13 05:30:00

〔記者施曉光、黃欣柏／台北報導〕中選會昨公告八月十五日舉行高雄市長補選投票，國民黨文傳會主委王育敏質疑中選會刻意壓縮在野黨提名時間與空間，幫行政院副院長陳其邁量身打造，已成「補選國家隊」。

近年7次立委補選平均67天 高市長補選63天

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中選委會副主委陳朝建回應表示，基於法律規定三個月內應完成投票，加上選務量能、颱風期、疫情狀況、預留不可抗力情事所需之緩衝期間等綜合考量，委員會決議於八月十五日進行投票，均依法辦理。

據統計，近年中選會辦理立委補選的時程，時間最短的一次是第八屆苗栗、南投與屏東立委補選，出缺到補選為四十三天，最長的一次則是今年台南、彰化及金門立委補選為八十天，總計近年七次立委補選的平均值為六十七天，本次高雄市長補選為六十三天，差異不大。

國民黨：刻意壓縮在野黨準備時間 師心自用

王育敏表示，補選時程原本有三個月的時間，但中選會刻意提前一個月，僅剩兩個月的補選作業時程，明顯是為了具有中央執政優勢的民進黨量身訂做，護航陳其邁坐上高雄市長職位，壓縮在野黨的準備時間，根本是師心自用。

王育敏強調，依中選會規劃的時程，會有三個「壓縮」，壓縮在野黨推出適當的人選，讓在野黨措手不及；壓縮候選人宣傳政見的時間，在野黨候選人根本沒有充分時間宣揚擘劃建設藍圖的政見；壓縮高雄市民充分了解候選人政見的空間。

王育敏還說，直轄市長選舉是非常重要的選舉，不應該倉促進行，但中選會為了迎合民進黨，壓縮了三分之一的選舉作業時間，也壓縮了高雄市民的選擇空間，讓其他候選人「來不及熱身，就宣判結果」，顯然中選會已經完全喪失了獨立機關應有的客觀中立，納編為民進黨的「補選國家隊」。

對於國民黨的質疑，民進黨發言人顏若芳表示，以馬英九執政時期的幾次立委補選來看，二○一五年的苗栗縣、南投縣和屏東縣立委補選，從公告到投票不過四十三天，「如果按照國民黨的邏輯，馬英九執政的政府是不是補選國家隊呢？」她奉勸，國民黨在開記者會罵別人之前，應認真多做點功課，免得自己打臉自己。

國民黨反駁說，直轄市長補選與立委補選不同，地方首長必須有更充裕的時間，讓選民了解政見。上一次縣市長補選為一九九九年雲林縣補選，當時補選時間長達八十五天，這次高雄市人口為當年雲林縣的四倍以上，競選日數卻少了近一個月，中選會所訂補選日期，未能充分尊重高雄市民選舉權益。

高雄市長補選時間早於外界預期，國民黨文傳會主委王育敏批中選會是「補選國家隊」。（記者施曉光攝）

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