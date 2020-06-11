為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

《法制局長再嗆哭給媒體拍》黃捷：問現場的人就知道

市議員黃捷（中）8日到議長許崑源靈堂致哀時，場內、外都被嗆聲，黃捷明顯哭著走出來。（記者陳文嬋攝）

市議員黃捷（中）8日到議長許崑源靈堂致哀時，場內、外都被嗆聲，黃捷明顯哭著走出來。（記者陳文嬋攝）

2020-06-11 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市法制局長吳秋麗逼哭市議員黃捷事件，節外生枝，吳秋麗受訪時指「在靈堂內黃捷也沒反應，出去突然哭給媒體拍！」不僅遭在場康裕成議員批她說謊，黃捷也證實，當時她在靈堂內，情緒沒控制好（指哭泣），吳局長說的是不是事實，問現場的人就知道了。

吳秋麗以黃捷塗口紅、沒戴口罩為由，日前在議長許崑源靈堂內，嗆聲：「妳來幹什麼」，讓黃捷哭著走出來。

整件事情原本已經落幕，豈料吳秋麗接受媒體訪問時，又表示「以自己的年齡，說幾句應不為過」，希望年輕人尊重亡者，並批「當時在靈堂內，黃捷也沒反應，出去突然哭給媒體拍！」她還說，事後想起怎麼有這麼大的衝勁？「難道是許議長給我的力量嗎？」

康裕成：黃捷拭淚 當場有人遞上面紙

但此說法，遭當時也在場的民進黨議員康裕成打臉，她批評吳秋麗誤導視聽，當天在靈堂內，她就坐在黃捷旁邊，她坐下時就看到黃捷在拭淚，等韓國瑜唸完祭文，換議員致意時，她跟黃捷並排，黃捷當時仍在拭淚。

康裕成批評吳秋麗扯謊，當時她還納悶說，黃捷怎麼哭得唏哩花啦的？期間還有服務人員遞上面紙給黃，事後她才驚覺「原來她被吳秋麗霸凌」。

對此，黃捷昨在議會受訪時證實，的確在（靈堂）裡面的時候，情緒就比較沒有控制好，吳局長發言，說的是不是事實，問現場的人就知道了，她不想再怪罪或回擊了，對於吳局長的指教，就是虛心受教。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
2020-06-10 06:20

號召上凱道挺韓卻縮了？ 杏仁哥：怕被貼「韓粉」標籤 影片

2020-06-10 06:41

江啟臣談罷韓爆AB稿疑雲！英文拍胸脯「反共」 中文隻字未提

2020-06-10 16:03

行動中常會移師高雄 江啟臣坦言：國民黨在高雄輕忽人才培養

2020-06-10 07:23

高雄市長補選》基層焦慮 江啟臣：邀請黨內大老一起討論

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播