《法制局長再嗆哭給媒體拍》黃捷：問現場的人就知道

市議員黃捷（中）8日到議長許崑源靈堂致哀時，場內、外都被嗆聲，黃捷明顯哭著走出來。（記者陳文嬋攝）

2020-06-11 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市法制局長吳秋麗逼哭市議員黃捷事件，節外生枝，吳秋麗受訪時指「在靈堂內黃捷也沒反應，出去突然哭給媒體拍！」不僅遭在場康裕成議員批她說謊，黃捷也證實，當時她在靈堂內，情緒沒控制好（指哭泣），吳局長說的是不是事實，問現場的人就知道了。

吳秋麗以黃捷塗口紅、沒戴口罩為由，日前在議長許崑源靈堂內，嗆聲：「妳來幹什麼」，讓黃捷哭著走出來。

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整件事情原本已經落幕，豈料吳秋麗接受媒體訪問時，又表示「以自己的年齡，說幾句應不為過」，希望年輕人尊重亡者，並批「當時在靈堂內，黃捷也沒反應，出去突然哭給媒體拍！」她還說，事後想起怎麼有這麼大的衝勁？「難道是許議長給我的力量嗎？」

康裕成：黃捷拭淚 當場有人遞上面紙

但此說法，遭當時也在場的民進黨議員康裕成打臉，她批評吳秋麗誤導視聽，當天在靈堂內，她就坐在黃捷旁邊，她坐下時就看到黃捷在拭淚，等韓國瑜唸完祭文，換議員致意時，她跟黃捷並排，黃捷當時仍在拭淚。

康裕成批評吳秋麗扯謊，當時她還納悶說，黃捷怎麼哭得唏哩花啦的？期間還有服務人員遞上面紙給黃，事後她才驚覺「原來她被吳秋麗霸凌」。

對此，黃捷昨在議會受訪時證實，的確在（靈堂）裡面的時候，情緒就比較沒有控制好，吳局長發言，說的是不是事實，問現場的人就知道了，她不想再怪罪或回擊了，對於吳局長的指教，就是虛心受教。

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