不甩中國 捷克參院議長宣布訪台

捷克參議院議長維特齊昨宣布八月底訪台，還特別展示台灣與捷克國旗翻糖蛋糕。（取自推特）

2020-06-10 05:30:00

堅持民主價值 決完成前議長柯佳洛未竟之旅

〔記者呂伊萱、陳建志／綜合報導〕捷克參議院議長維特齊昨宣布，擬於八月三十日到九月五日間訪問台灣；他並表明，中國再三施壓和捷克爭取自由民主的革命傳統正是他訪台的主因。立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮昨均表達歡迎，外交部並表示，議長來訪將有助台捷雙方國會交流、開展各項合作。

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維特齊：中國施壓 反強化訪台動機

捷克參議院前議長柯佳洛原訂二月訪台，卻不幸在出發前猝死。媒體後來披露中國信函，中國要脅其若訪台將對捷克企業報復，柯佳洛遺孀更直言中國脅迫涉及家人安危，雙方更有過極不愉快的密談，相關消息震驚捷克政壇。

捷克參議院甫於五月二十日以五十票對一票的絕對多數，支持參議長訪台。維特齊接著於捷克時間九日召開記者會，宣布延續柯佳洛原計畫出訪台灣。

維特齊說，中國再三施壓阻止前議長和他訪問台灣，反而強化他訪台動機。他並回顧一九八九年捷克斯洛伐克絲絨革命的傳統，強調自由、民主、法治等價值的重要性。維特齊說，當金錢和價值兩者互相衝突，他深思後的結果是「我傾向堅持原則和價值，不去數錢，不然遲早有一天我們會發現自己什麼都沒有」。

維特齊此行預計將有商業代表、科學家和其他參議員陪同，維特齊並預期，捷克國防部可望派專機出行，「總統、總理都搭專機出訪，為何議長訪問團不行」。按照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，如果維特齊順利成行，將是有史以來訪台最高層級的捷克政要。

游錫堃：國會外交開展新的里程碑

立法院長游錫堃昨表示，他三日已正式致函邀請維特齊率團來台；對維特齊議長堅持與自由民主站在同一陣線，向全世界宣示捷克的獨立自主，「如此勇氣我深感敬佩，並誠摯歡迎」。議長訪台不僅深化民主同盟，更為國會外交開展新的里程碑，「維特齊議長我們台灣見！」

游錫堃出席「立法院民主議政園區太陽光電系統啟用典禮」受訪時也說，若捷克總統因故無法視事，參議院議長是第一順位代理人，在捷克的地位非常重要。

吳釗燮也透過推特稱許維特齊訪台的勇敢決定。吳釗燮並說，捷克前總統哈維爾為自由和尊嚴而奮鬥的精神傳承至今並觸動了我們的心，「我們已經準備好歡迎您！」

外交部強調，維特齊議長的來訪，將有助台捷雙方國會交流，並進一步開展台捷在經貿、科技、醫療、觀光及文化等各領域的合作與互動。

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