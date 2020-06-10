韓號召市民 明穿白衣戴口罩道別

高雄市長韓國瑜昨主持最後一次市政會議，會後率領市府團隊拍畢業照，他強調以市府團隊為榮。（記者李惠洲攝）

2020-06-10 05:30:00

最後市政會議 拍畢業照

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上週六被罷免通過，他昨天主持任內最後一次市政會議，神情稍顯落寞。韓強調「來是偶然，離開是必然」，隨後並發表「畢業演說」，強調以市府團隊為榮；與會官員認為韓對罷免結果已經比較釋懷了。

韓國瑜昨晚在臉書貼出訊息，表示十一日是市府團隊在市府上班最後一天，想跟市民朋友道別致謝，請當天參與者，「著白色上衣、全程戴口罩儘量靜默、以感謝取代仇恨，團結守望高雄，下午三點半在鳳山行政中心草地見！」

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「來是偶然 離開是必然」

韓國瑜昨上午十點，步入高市府四維行政中心十樓會議室，場外有數十名韓粉為他加油。韓希望與會的局處長與區長對高雄市未來的發展提出建言。韓強調，「來是偶然，離開是必然，問題是回首來時路，我們做些什麼事，是最重要的」，相信市府團隊都有使命感。

會中發言的官員不多，反倒充滿離情依依的氣氛。韓國瑜會後率領一級局處長拍畢業照，攝影師叫大家笑一下，韓國瑜開玩笑說：「笑不出來！」市府官員聞言才勉強微笑。

韓國瑜並發表「畢業演說」，感謝市府團隊在過去一年半不到的時間，認真為高雄市打拚，他覺得有一點點自豪的，就是二○二○年上半場的防疫已經打完了，「從大年初一到現在，高雄本土新冠疫情感染是零。」今年農產品的外銷比去年同期成長五％，今年刑案犯罪比去年同期下降十二％。他說 ，任期長、任期短是一個問題，但在任期之內做了些什麼，才是更重要，「我身為一個市長，以這樣的團隊為榮！」

韓國瑜強調，台灣幾十年民主政治發展，從來沒有一個縣市政府，一天之內失去市長跟議長，市長被罷免，議長為了台灣民主政治的發展，及憂愁高雄的未來，選擇悲憤的一條路，「所以高雄市民這幾天心情非常的憂傷、不安、難過。」

他說，新市府團隊下週即將報到，「相信他們一定會在我們努力的基礎之上，認真為市民朋友打拚」，高雄的榮譽感、打拚的精神絕對不能消失，高雄市一定要做到「人進來，貨出去」，高雄發展才會有希望。

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