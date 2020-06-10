藍營人數優勢 高市議長補選 綠營勝算不大

高市議會各黨團人數

2020-06-10 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議長許崑源墜樓辭世，藍綠目前都以治喪為重，但地方已開始推敲議長補選事宜，握有人數優勢的藍營坐「副」望「正」，綠營雖可一拚，但機率渺茫。

資深議會幹部說明，依規定，若正、副議長同時出缺，一個月內須補選；若是其一出缺，因可代理，原則上沒有補選時間限制。

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高市議員有六十五席（不含許崑源議長），國民黨團卅二席、民進黨團廿六席、無黨團結聯盟四席，沒黨團的時代力量兩席，另有一位無黨籍；藍營只需爭取一席支持即過半，因無黨聯盟四席都與藍營友好，藍營過半機率極高。

若補選議長，輩分夠且人緣好的副議長陸淑美，應是藍營唯一人選；補選成功後，還可搭檔一位黨籍或友好的無黨籍議員挑戰副議長，即使議長補選意外失利，仍保有副議長，是謂坐副望正。

假設陸淑美補選上議長，副議長出缺也補選，藍營的總召曾俊傑、資深議員黃柏霖、兼國民黨中常委的黃紹庭、人緣佳的蔡金晏，都被看好，對於培植藍營人才，穩定議會多數能量，具有助益。

綠營補選議長可能人選包括前議長康裕成、七屆資深議員李喬如，而陳致中、鄭光峰、簡煥宗等青壯派也被看好潛力，但必須爭取到無黨團結聯盟、時力與無黨籍者「全數七席」支持，難度超高。

若綠營整合成功而取得議長席位，副議長仍會是國民黨籍陸淑美，前提是陸淑美帶職參與補選。

綠營先前曾釋出由副議長代理議長到任期結束的建議，避免補選引發紛擾，藍營則稱現階段沒想到這些，要等治喪事宜與大會結束前才會討論，補選這球，仍握在藍營手中。

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