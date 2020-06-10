韓粉喊出征 國民黨興趣缺

韓國瑜為韓粉簽名。（記者葛祐豪攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者林良昇、施曉光、蘇永耀、李欣芳、方志賢、黃旭磊、郭安家／綜合報導〕高雄市長韓國瑜被罷免通過，同日高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，不少韓粉悲憤難平，號召對部分民代發動報復性罷免，週六及週日到總統府前出征，但國民黨內採觀望態度。國民黨立委認為，被點名罷免的民代當然要檢討，但藍營現階段仍不適合介入，應先冷靜後仔細探討利弊得失。

韓國瑜昨已聲明不會對罷免案提出訴訟，但部分支持者認為國民黨應帶頭罷免民進黨、時代力量、台灣基進黨部分民代，號召週末及週日到凱道示威，但因局勢變化及民意走向對藍營不利，國民黨對於近期激進行動興趣缺缺。

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對於許多地方出現推動罷免綠營民代，國民黨文傳會主委王育敏昨天說，到目前都是民眾自發性，與黨中央無關，黨中央也不會介入。一名國民黨立委嘆氣說，應該要尊重當事人，韓既然不提訴訟，代表已經接受被罷免的結果，支持者再去抗議，反而會削弱動員能量。

「抗議當天的主題是什麼？聲援韓國瑜？抗議蔡政府？罷免王浩宇？緬懷許議長？」這位立委直言，命題大不相同，變成各批人馬各做各的事，沒有主軸，容易擦槍走火，最後可能被綠營反操作，並非好事。

國民黨立委也指出，現階段藍綠對立嚴重，國民黨不適合介入，如果成案機會不大，硬推也是消耗能量；若未來能量充足，國民黨仍可能陸續加溫，如同民進黨在這次罷韓案的角色一樣。

立院國民黨團總召林為洲表示，近期的社會衝突太嚴重，短時間內不適合再激化，希望大家先冷靜探討利弊得失，之後是否要協助發動反制，會由黨中央定調。

前立法院長王金平昨被問到韓粉週六上凱道抗議一事，他說尊重每個人的想法，但投票結果大家都應接受、尊重。

對於藍營、韓粉掀起「報復性罷免」並上凱道，總統府盼民眾維持理性平和。行政院長蘇貞昌受訪回應，選舉的結果往往有時會有些情緒性的波動，「民主的政黨都一定會尊重人民的決定，應該不會有什麼政黨會有什麼報復！」行政院副院長陳其邁說，要發動罷免民調高的政治人物，會有反效果，相信政黨領袖會做理性決定。

台北市警察局長陳嘉昌昨下午於議會市政總質詢表示，會核准凱道集會遊行，但十三日凱道旁的自由廣場有另一場聲援香港反送中的活動，也會核准申請，當天警方會想辦法將兩派人群區隔，保護合法、取締非法。

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