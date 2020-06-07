新聞分析》落跑選總統 背棄高雄人

罷韓投票過關，顯示高雄市民對韓國瑜去年就任市長幾個月，就落跑選總統，背棄高雄人，仍存在深深的被背叛感。（資料照）

2020-06-07 05:30:00

記者葛祐豪／特稿

罷韓投票過關，顯示高雄市民對韓國瑜去年就任市長幾個月，就落跑選總統，背棄高雄人，仍存在深深的被背叛感；加上韓本身愛說大話、草包、無心市政的形象，讓年輕選民對他的討厭度，不因他回歸市政而有所轉變，此次紛紛投下罷免票。

罷免團體原預估此次得票數約在七十五萬票上下，沒想到一舉衝到九十三萬多票，主因還是年輕族群及北漂族投票踴躍。

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韓國瑜在總統大選落敗後，重新回歸市政，努力打造「勤政市長」的形象，加上武漢肺炎疫情蔓延，衝擊罷免聲勢，韓營原本預估有望逃過罷免命運。

不過，隨著疫情趨緩，高市府一連串火速拆罷韓看板、干擾投開票所設置等爭議，無異替罷韓添柴火，再度拉高對立氛圍，坊間充斥「去年總統選舉，那個熟悉的韓國瑜又回來了！」透過網路社群散播，再度摧毀年輕選民的信任。

韓國瑜曾承諾過的「高雄發大財」、「北漂青年返家」等競選支票，一年半來夢想落空，如同罷韓提案領銜人陳冠榮所說，「我們不要一個愛說大話、逃避質詢、推託成習」的市長，這也是許多罷免他的年輕選民心聲，尤其這次有不少北漂族，特地返鄉投下罷免票。

根據近期民調，廿至四十歲的選民，對韓國瑜的不支持度最高，普遍達六十％以上，顯示年輕選民已經將韓國瑜「定型」，去年韓落跑選總統的誠信問題，以及競選過程中的用字遣詞屢屢引發爭議，諸如嘲諷「民主遮羞布底下躲四十八萬人」、「恁北等你」等粗俗挑釁言語，仍深深烙印在選民心中。

尤其不少高雄人認為韓國瑜是「政治負心漢」，沒有政治人物應有的誠信，政見吹牛沒建樹，選上不久就跑去選總統，注定這場罷免之戰，韓國瑜已無勝算。

罷免投票前，韓國瑜定調「不投票、只監票」的策略，原期待能壓低投票率，但不少豬隊友，包括李來希、黨籍立委陳玉珍、吳斯懷等人，陸續出現過激言論，這筆帳都算到韓的頭上，反而激出一批原本不想投罷免票的游離選民。

五月底，中國通過「港版國安法」，是壓垮韓國瑜的最後一根稻草，去年他會見港澳中聯辦主任、香港特首林鄭月娥的畫面，重新浮現在選民腦海中。

而一開始並未全力介入罷韓的民進黨，最後關頭派系整合，下達組織動員催票，也有效催出綠營基本盤。

韓國瑜被罷免，說明小市民其實很在乎遭到背叛的誠信問題，以及競選支票是否跳票。兩年前韓國瑜颳起「韓流」，如今卻重重摔落神壇，也算是台灣另類的政治奇蹟，值得所有政治人物警惕。

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