被罷免了 韓國瑜：兩個感謝 三個遺憾

高雄市長韓國瑜昨晚在罷免票跨過門檻後，帶領市府團隊在市府四維中心中庭舉行記者會，多名韓粉手持標語為韓打氣。（記者黃旭磊攝）

2020-06-07 05:30:00

〔記者洪臣宏、王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚在罷免票跨過門檻後，帶領市府團隊深深鞠躬，感謝市民和市府團隊，也感謝一百三十萬沒有投票的市民，對市府團隊的支持。但韓也批評罷韓是場「不公不義選舉」，指控民進黨組「罷韓國家隊」，買通媒體及所有網軍，對他及高市府團隊不斷抹黑。

韓粉高喊「市長加油！」 崩潰痛哭

韓國瑜與副市長李四川、葉匡時及局處首長，在高市府四維中心中庭一字排開，多名韓粉手持「高雄才是最大輸家」等標語表達支持，高喊「市長加油！」也有人情緒崩潰痛哭。

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韓國瑜首先帶領所有局處首長向高雄市民鞠躬致謝，感謝二○一八年八十九萬名高雄市民支持他當高雄市長，也對高市府團隊，這些日子獲得的肯定表達感謝，他接著轉向身後的局處首長，以九十度鞠躬向他們致謝。

「感謝130萬沒投票市民 支持市府」

韓國瑜並說，這次有一百卅萬高雄市民沒有投票，感謝他們對高市府團隊支持，也有人認為這是不公不義選舉，才有一百卅萬人不出來投票。

他話鋒一轉表示有「三個遺憾」，一是民進黨第二次執政以來，所有心思集中在「罷韓國家隊」，集中央政府力量跨部會買通九十％媒體及百分百網軍，全力抹黑、造謠韓國瑜一人，「罷韓國家隊」有這種心思跟體力，不用在建設國家、造福民眾，全心全意放在鬥爭，令他非常遺憾。

韓指出，第二個遺憾是，高雄市路平、燈亮、水溝通、雙語教育、農產品外銷、防疫成績等等都是第一，高市府執政團隊戮力從公，卻被扭曲、造謠中傷，讓他遺憾。最大遺憾，就是還有好多要推動的工作，高雄未來最重要就是高雄國際化，雙語教育讓他放心不下，還有照顧弱勢族群、招商引資等，但他的團隊已經無法繼續執行。

臉書貼文 質疑「高雄贏了嗎？」

韓國瑜昨晚也在臉書貼千字文，質問「這一次，誰會是贏家？」他說，選舉有勝負輸贏，但對人民而言，真正勝負輸贏，卻是在選舉落幕之後才開始。選一個作威作福的政府，人民最後是輸的；選一個做牛做馬的政府，人民才會是最後的贏家。

他說，民進黨如果能將罷免韓國瑜的積極與不惜代價的力氣，拿出十分之一用在治國施政與自我操守，前年他不會當上高雄市長，去年更不會想進一步改變台灣。以選舉結果來看，這一次民進黨贏了罷免，但是高雄贏了嗎？當然他希望，高雄市民是最後的贏家。

高雄市長韓國瑜昨晚在罷免票跨過門檻後，帶領市府團隊在市府四維中心中庭舉行記者會，感謝一百卅萬沒有投票的市民支持市府。（記者李惠洲攝）

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