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廈大AI模擬統一 我阻統戰 限制來台

中國廈門大學台灣研究院近日宣布新設立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」，並稱以人工智慧、虛擬仿真等方式，對統一情境、「一國兩制」台灣方案展開模擬研究。陸委會表示，將對廈大台研院兩機構人員來台交流時，在入境審查時嚴加把關。（資料照）

中國廈門大學台灣研究院近日宣布新設立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」，並稱以人工智慧、虛擬仿真等方式，對統一情境、「一國兩制」台灣方案展開模擬研究。陸委會表示，將對廈大台研院兩機構人員來台交流時，在入境審查時嚴加把關。（資料照）

2020-06-06 05:30:00

移民署首次對中國涉台學者註記 陳先才等人難再入境

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國廈門大學台灣研究院近日宣布新設立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」，並稱以人工智慧、虛擬仿真等方式，對統一情境、「一國兩制」台灣方案展開模擬研究。陸委會表示，將對廈大台研院兩機構人員來台交流，入境時嚴加審查。

台研院人馬 馬執政時期常來台

廈大台研院日前發布消息，決議成立兩所院級的「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」。前者由廈大政治所長陳先才兼任實驗室主任，後者由廈大法律所長季燁兼任研究中心主任。

據了解，廈大台研院等中國涉台智庫，在馬政府時期即藉學術合作或田野調查名義，經常往返兩岸，長期在台灣的北、中、南、東與離島調研。設立這兩個新單位後，在移民署聯審會嚴審下，未來包括陳先才等人恐無法再入境，這也是移民署首次對中國涉台學者註記。

新設實驗室、涉台中心 研究統一手法

廈大台研院指出，實驗室圍繞「國家統一」與「一國兩制」台灣方案模擬研究分析。實驗室將透過人工智慧、虛擬仿真、實驗教學、案例教學等方式，建構能增進「祖國大陸」、海峽兩岸和香港澳門、國際社會對「兩岸融合發展政策」和「國家統一政策」理解和支持的政策模擬平台。

至於「涉台外交研究中心」，廈大台研院稱，有助與中國其他涉台外交研究團隊與學者的聯繫，將在堅持「一中」原則，不造成「兩個中國」、「一中一台」的前提下，透過承接相關研究課題，舉辦學術研討會、赴國外進行學術交流等方式，擴大與美國、歐洲、日本、新加坡等國相關大學和台灣研究智庫的聯繫。

陸委會盼國內學者 勿再與該院交流

陸委會指出，依據廈大台研院公布資料，是中共相關單位藉由學術研究名義進行對台工作；希望國內學者、智庫等單位應注意其企圖，不應與該機構及其所屬人員進行相關交流或合作辦理活動，以維護兩岸健康正常的學術交流。

陸委會表示，台灣民意高達九成以上堅拒「一國兩制」。政府支持兩岸相互尊重、合法有序的交流政策沒有改變，但反對藉由學術活動，推動「民主協商」及探討「一國兩制台灣方案」，企圖達成中共單方強制統一的目的。

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