在台港人發起╱自由廣場悼六四 林夕、林榮基響應

在台港人昨於自由廣場舉辦六四晚會，參加的民眾打開手機照明模式，宛若燭火，藉此悼念六四事件三十一週年。（記者廖振輝攝）

2020-06-05 05:30:00

〔記者吳書緯／台北報導〕六四「天安門事件」昨屆滿卅一週年，於自由廣場舉行紀念晚會，並首度由在台港人自行發起；發起人鍾慧沁表示，看到中共政權殘害人民，只要是人都應該把這件事記憶下來，香港目前無法公開表達對六四悼念，作為香港人選擇在台灣「薪火傳承」，既是紀念六四，也是要與香港人同心抗爭。

昨晚在自由廣場舉行「自由廣場燭光悼六四」晚會，採取「無大台」形式，鍾慧沁也婉謝民團合辦或協辦，主辦方表示超過三千名民眾到場，銅鑼灣書店老闆林榮基、香港作詞人林夕也到場與民眾一同舉起燭光悼念，晚會在晚間八點九分與全球同步一同默哀六十四秒，鍾慧沁帶領民眾高喊「平反六四、八九民運」、「釋放中國民運人士」、「願榮光歸香港」、「願台灣早日獨立」等口號，隨後由民眾上台自發短講。

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鍾慧沁開場時表示，香港現在無法公開自由的表達對六四的爭取，作為香港人，無論人在哪裡，都必須把薪火傳承，就像奧運會不會把聖火熄滅。

香港知名作詞人林夕引用作家米蘭昆德拉的「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」與在場民眾分享。長期研究六四事件、也是六四參與者的中國流亡學者吳仁華表示，天安門事件後，中國政府不斷採取鎮壓手段，今天中共鎮壓香港，如果台灣年輕人不支持香港人抗爭，有一天中共的惡勢力也會到台灣。

林榮基以粵語短講，他表示過去在香港時也多次參與六四紀念晚會，但多淪為「打倒中共」的口號式宣傳，沒有思考六四為何會發生的本質，他勉勵大家要多讀書、思考，真正反省事件為何會發生，一如現在喊「光復香港」，應好好思考要如何光復、怎麼光復。

主辦人鍾慧沁（記者廖振輝攝）

（記者廖振輝攝）

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