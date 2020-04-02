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首頁　>　政治

犯罪嫌疑不足 檢︰陳明文高鐵掉300萬 「有違常情」但不起訴

（記者王善嬿翻攝）

（記者王善嬿翻攝）

2020-04-02 05:30:00

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨立委陳明文去年九月攜帶裝有三百萬現鈔的行李箱，在高鐵列車上失而復得，事後遭告發涉洗錢防制法、貪污罪、稅捐稽徵法及公職人員財產申報法等罪嫌；嘉義地檢署昨偵結，認為未採用轉帳、匯款，有違常情，但因犯罪嫌疑不足，對陳明文父子予以不起訴處分。

陳明文昨回應，政治人物應接受嚴格檢驗，此事單純是自己疏失，並在第一時間接受檢方偵訊、提供資料，讓社會大眾檢驗；陳明文辦公室表示，不起訴處分書達五十四頁，檢調傳訊證人五十九人次，進行地毯式偵查，前所未見，投入大量人力物力，終於還原真相、還其清白。

陳︰禁得起檢驗

檢方訊問證人、勘驗監視錄影畫面及調閱金融機關帳戶，查出陳明文妻子廖素惠為陳在嘉義市及朴子市的服務處裝潢工程，向陳明文的大姊借調現金，由顏姓會計於去年四月卅日至九月卅日，分十二筆提領，每次提領一萬七千餘元至四十二萬元不等，總計提領約三百五十多萬元，廖素惠取其中六十萬付工程頭期款。

陳明文應訊供稱，因兒子陳政廷想到菲律賓創業，要拿現金去談生意，他在九月二日要廖素惠準備三百萬現金，但沒說用途，九月三日從家中拉著運鈔的行李箱直奔高鐵嘉義站，到台北站下車忘拿行李箱，直到中午十二點半，陳政廷到立法院辦公室，他才想起忘了行李箱。

檢調調查，陳明文夫婦資產逾三百萬元，並無與兩人收入不符，難認違法。檢調認為，陳明文父子應以轉帳、匯款方式較安全，攜帶鉅額現金且向大姊借領，與常情有違，但查無構成特定犯罪證據。

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