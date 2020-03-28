兩年前友台法案》台旅法落實 賴清德曾與川普同場

美國總統川普在二○一八年簽署通過「台灣旅行法」，為美台高層互訪解禁奠定法律基礎。副總統當選人賴清德今年二月初訪美曾與川普、副總統彭斯同場，也拜會眾議院議長裴洛西（左）。（圖取自「賴清德臉書」）

2020-03-28 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕台美關係近年互動逐步升溫，除甫生效的「台灣法案」外，美國總統川普在二○一八年即簽署通過「台灣旅行法」，為美台高層互訪解禁奠定法律基礎，近幾年台美間也逐步落實台旅法實質內容。副總統當選人賴清德今年二月初訪美，即前往白宮國安會與美官員會談，成為台美斷交以來我國高層拜訪美國安會的最高層級，賴此行也出席國家祈禱早餐會，首度與美國總統川普、副總統彭斯同場，創下台美斷交以來官方互訪歷史新頁。

國安會秘書長李大維去年五月訪美，曾與美國國安顧問波頓會面，此為台美斷交後，雙方國安高層首長首度會晤。

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民進黨立委王定宇受訪時說，台灣旅行法與此次通過的台灣法案，速度上都比以前快很多，顯現川普政府從過去忌憚中國、已轉變為現在的抗衡中國。另外，觀察李大維與賴清德的訪美行，在在顯示川普政府正具體落實台旅法的內容，他認為未來應可期待台美間有更多實質上的元首或國安層級的互訪。

台灣旅行法主要鬆綁台美官員間在互訪上的限制，鼓勵美方所有層級的官員訪台，與台灣相應層級的官員會面，台灣官員亦可以受尊重的形式訪美，與包含國務院、國防部等部門的官員見面。

台旅法二○一八年三月中旬生效後，美方即派出具政治性質、業管印太戰略的國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚訪台，象徵意義不言而喻，黃之瀚也公開發表演講。隨後近五個月，美方資深官員接續來台，包括商務部副助理部長史宜恩出席智慧城市高峰會；國務院教育文化助理國務卿羅伊斯與海外建築業務局代理局長默色，參與AIT新館落成典禮；環保署首席副助理署長西田珍訪台，推動美台國際環境夥伴計畫。

我駐美代表高碩泰二○一八年八月在雙橡園接待北美洲台灣人教授協會的晚宴中透露，台旅法通過後，短短數月內已有超過十位部長訪美。

此外，台旅法通過後同年，總統蔡英文八月出訪友邦並過境美國，過境規格明顯提升，除首次視察我駐美機構紐約辦事處，成為第一位公開視察駐美機構的我國總統外，也在紐處參加友邦駐聯合國常代酒會。

高碩泰在今年總統大選結束後，曾依據台灣旅行法相關條文投書美媒，呼籲美國政府應派出內閣層級官員出席總統蔡英文五二○的就職典禮。

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