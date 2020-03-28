川普簽署台灣法案 蔡英文：台美關係再進階

針對美國總統川普正式簽署生效「台灣法案」，蔡英文總統昨在臉書表示，美國是台灣最重要的國際合作夥伴之一，川普總統具體表達對台灣參與國際社會、拓展外交的支持，她代表全體國民表達歡迎與感謝。（圖取自「蔡英文臉書」）

2020-03-28 05:30:00

蔡：與理念相近國家 共享民主自由價值

〔記者李欣芳、施曉光、鍾麗華／台北報導〕針對美國總統川普正式簽署生效「台灣法案」，蔡英文總統昨表示，「二○一九台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」正式簽署生效，台美關係再進階，這個法案的通過，不僅代表美國對台灣國際參與的具體支持，未來我們會繼續與美國及其他理念相近的國家，強化合作、共享民主自由與繁榮的價值。

江啟臣：國民黨願與美共促印太和平

國民黨主席江啟臣認為，中華民國是國際民主自由制度的守護者，也是美國堅實的盟友，國民黨願意與美國各界為促進台美關係、維持印太區域和平而努力。國民黨也發表聲明表達感謝。

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中國人大：粗暴干涉內政

中國全國人大外事委員會對此罕見發出聲明稱，美方粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中國全國人大對此表示強烈不滿和堅決反對。聲明強烈敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得實施該法案，慎重處理台灣問題，以實際行動維護中美關係大局及台海和平穩定。

耿爽氣噗噗 稱必將遭到中方堅決反擊

中國外交部發言人耿爽也在例行記者會上，要求美方不得實施該法，否則必將遭到中方的堅決反擊。

蔡英文昨在臉書表示，美國是台灣最重要的國際合作夥伴之一，川普總統具體表達對台灣參與國際社會、拓展外交的支持，她代表全體國民表達歡迎與感謝。

蔡總統表示，台灣，是世界的台灣，有能力也有意願在國際上有更多的參與及貢獻，這個法案的通過，不僅代表美國對台灣國際參與的具體支持，做為國際社會負責任的一員，未來也會繼續與美國及其他理念相近的國家，強化合作、共享民主自由與繁榮的價值，讓台灣能夠繼續貢獻更多良善的力量給全世界。

國民黨在聲明中指出，川普簽署該法案是再次以行動表示對台灣的支持；國民黨也向領銜提案的共和黨籍參議員賈德納及眾議員匡希恆表達由衷謝意，讚許賈德納、匡希恆長期支持台灣，不僅代表美國人民堅定支持民主的核心價值，更展現了台美間的深厚情誼。

國民黨表示，希望在深化台美關係與雙邊互利的原則下，雙方得以透過更具體的行動，積極實踐該法案的立法精神，協助中華民國獲得更多參與世界的機會。

耿爽則批評說，世界上已有一八○個國家同中國建交，美國四十多年前就在一個中國的原則上同中國建立外交關係，法案卻公然阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，是赤裸裸的霸權主義邏輯。

台灣法案重點

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