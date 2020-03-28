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川普簽署台灣法案 反制他國打壓台灣

歷經美國參眾兩院十個月的推動，美國總統川普廿六日正式簽署台灣法案生效。（彭博）

歷經美國參眾兩院十個月的推動，美國總統川普廿六日正式簽署台灣法案生效。（彭博）

2020-03-28 05:30:00

〔記者彭琬馨／綜合報導〕歷經美國參眾兩院十個月的推動，美國總統川普廿六日正式簽署台灣法案生效。台灣法案設有明確的「賞罰制度」，呼籲美國行政部門，針對採取傷害台灣安全的國家，美方應考慮改變與其經濟、安全及外交接觸。這也是繼「台灣旅行法」後，川普任內又一個以台灣為名的國內法。

明確賞罰制度 支持台灣國際參與

全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，TAIPEI Act）的台灣法案，由共和黨參議員賈德納及共和黨眾議員匡希恆相繼在去年五月廿三日與十月十八日領銜提出參、眾兩院的版本。眾議院本月四日以四一五票贊成、○票反對通過，參議院十一日也以一致同意方式通過，川普於廿六日簽署法案，台灣法案正式生效。

法案通過後，賈德納發佈新聞稿表示，這部國會跨黨派支持的法案，目的在強化台灣國際地位，以回應中國透過打壓及霸凌手段，來限制台灣國際空間及全球外交認可。他呼籲，美國應運用所有工具，支持台灣在國際舞台上的地位。

敦促美貿易署 增強台美經貿關係

台灣法案呼籲美國行政部門在符合美國利益下，對於明顯增強、強化或升級與台灣關係的國家，應考慮增加與該國的經濟、安全及外交接觸。反之，對於傷害台灣安全或繁榮的國家，應考慮「改變」與該國的經濟、安全及外交接觸。

法案也以國會意見敦促美國貿易代表署應與國會協商，進一步增強美台雙邊經貿關係。國際參與部分，美方應支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織取得觀察員身分。

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