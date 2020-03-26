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滯鄂台人：贊成先包機 再取消註記

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文昨表示，目前還有一五二名台灣的幼童和學生及六名孕婦仍滯留湖北，呼籲政府儘速同意第三批包機再接回四百多人。（資料照）

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文昨表示，目前還有一五二名台灣的幼童和學生及六名孕婦仍滯留湖北，呼籲政府儘速同意第三批包機再接回四百多人。（資料照）

2020-03-26 05:30:00

〔記者鍾麗華、施曉光／台北報導〕中國湖北省從昨天起，除武漢市以外地區恢復對外交通，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文指出，還有一五二名台灣的幼童和學生及六名孕婦仍滯留湖北，呼籲政府儘速同意第三批包機再接回四百多人，他也強調：「大家都贊成先包機，再取消註記。」

徐正文並提供多名滯留湖北學童的求救影片，他們不斷提及「蔡總統你好，我在湖北兩個多月了，我想回台灣上學，想念同學和老師」、「我想要跟同學們一起上課，把落下的功課補回來。」一名滯留湖北的台灣人在影片說：「希望政府不要忘記我們，我們也一定會配合政府所有的相關防疫措施。」

徐正文受訪說，據後援會統計，一五二名台灣的幼童與學生仍滯留當地，有些是高三學生要回來申請大學，或是國三學生要面臨會考，另還有六名孕婦無法產檢，包括上次被請下包機的孕婦，「希望趕快讓他們回來」。

對於滯留湖北台人被註記管制，徐正文強調：「大家都贊成先包機，再取消註記。」被政府註記，「他們很難過」，不過，看到義大利疫情這麼嚴重，就能體諒了，只是歐美疫情危險的地方回來的人都沒被註記，他們卻被註記，「感覺滿無奈的」。

前總統馬英九辦公室則呼籲政府，若無法促成第三次包機，就應立即解除滯留湖北國人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們能與在海外其他地方的國人一樣，可以自行搭機返國，不應有差別待遇，「請蘇院長能有多一點同理心，不要再讓無辜的國人因政治考量而受苦，讓他們能夠儘快回國，才應是政府最重要考量。」

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