黃復興黨部開銷大 江啟臣改革指標

國民黨秘書長李乾龍昨證實，黃復興黨部主委金恩慶（見圖）日前以「世代交替，讓年輕人接手」為由，主動向江啟臣請辭。（資料照）

2020-03-25 05:30:00

〔記者施曉光、郭安家／台北報導〕過去國民黨在家大業大時期設置許多專業黨部，如今早已解散，僅存「黃復興黨部」這個特殊黨部，新主席江啟臣上台後，雖然承諾不廢除，將進行人事更迭，但有黨內人士指出，黨中央每個月開銷近三千萬元，黃復興黨部就佔其中二成，因此未來江啟臣能否改革黃復興黨部，精簡開銷支出也將是觀察指標。

金恩慶辭黃復興主委

逾半幹部也喊不幹了

國民黨秘書長李乾龍昨證實，黃復興黨部主委金恩慶日前以「世代交替，讓年輕人接手」為由，主動向江啟臣請辭，江雖兩度慰留，但金的辭意甚堅，待金提出接棒建議人選，江啟臣約談確定後就會產生新的黃復興主委。

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李乾龍表示，黃復興在全國各地支黨部約有二分之一到三分之二的幹部表達要隨金恩慶請辭，而江啟臣與金會面時強調，絕對沒有要撤除黃復興黨部的想法。

外傳黃復興黨部主委可能繼任人選為退役上將季麟連或退役中將陸小榮，大陸事務部主任由去年不滿國民黨不分區立委名單請辭的前大陸事務部副主任左正東暫代，革命實踐研究院長則由台北市議員羅智強出任，李乾龍面對詢問一概以不知情回應。據了解，國民黨今日中常會議程在昨天就已經預留黨務主管人事案的項目。

黨內人士指出，中央黨部每個月近三千萬元的人事、行政費用支出，其中用在黃復興黨部就多達五、六百萬元；至於黃復興黨部主委除了比照中央黨部一級主管，每月薪水七萬五千元，還有配車與司機，中央黨部一級主管則都沒有配車與專屬司機。基於撙節開支，未來應該重新調整，但傳聞金恩慶每月將個人薪水全數捐做行政費。

黃復興黨部開銷為何如此之大？知情人士指出，包括義工職區黨部主任在內的數百人，每月都要支領的「個人業務費用」佔了大宗，但業務內容為何則「不太方便說」。

此外，台北市議員徐巧芯發起的「日知學塾」昨舉行上線記者會，並邀請國民黨前主席朱立倫到場支持，媒體詢問是在培養「朱家軍」、布局二○二四國民黨主席選舉？朱回應，他要布局的話直接選就好了啊！他希望藍有更多聲音、更多力量、更年輕，大家可更多元發展，不為個人，不要只為權位，大家幫主席江啟臣分進合擊。

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