豐濱鄉長週六補選 6人競爭

2020-03-25 05:30:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣豐濱鄉因前鄉長邱福順、前豐濱鄉代林長榮、鄉代表嘎助．馬庫兒都涉及幽靈人口案，三人被檢方提起當選無效之訴並二審定讞。花蓮縣選委會預計三月二十八日本週六舉第十八屆鄉長缺額補選投票，多達六位候選人出馬參選，具有投票權人數接近四千人；選委會表示，如有居家檢疫的投票人，不要出門投票。

豐濱鄉長補選選情激烈，共有六人登記參選，包括原鄉長邱福順由太太江莉婷（豐濱鄉衛生所主任）代夫出征，及二位前鄉長張進德Lekal．Kacaw、李啟誠，還有前鄉公所秘書林慶龍、現任代表會主席曾金水及前鄉民代表林俊榮等，熱鬧非凡。

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花蓮縣選委會表示，第十八屆豐濱鄉長缺額補選，經統計共有三千九百八十五人具投票權，預計本週六在鄉內六個投開票所投票，須居家檢疫者不要前往投票以免吃罰單。

鄉代第一選區補選 5/2投票

前鄉代林長榮當選無效解職後，雖然落選頭蔡武良得票，超過當選人的二分之一，可以遞補，但因蔡也被控幽靈人口案，被法院宣告褫奪公權二年，因此須辦理鄉民代表第一選區出缺補選，預計五月二日投票。

鄉代第二選區的嘎助．馬庫兒因幽靈人口案當選無效後，今年一月已由落選頭劉靜芳（前豐濱鄉長）遞補。

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