我與友邦共同抗「疫」》瓜國感謝台灣 助建臨時醫院

瓜地馬拉總統賈麥岱在推特上分享好消息，感謝台灣助建臨時醫院。（取自賈麥岱推特）

2020-03-23 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，我國向巴拉圭、瓜地馬拉、尼加拉瓜和聖文森等多國友邦提供援助、分享經驗，實踐「防疫外交」。瓜地馬拉總統賈麥岱昨宣布一間臨時醫院完工啟用時更特別感謝台灣，「熱烈感謝中華民國（台灣）大使館和援助企業，團結拯救生命！」

尼國：感謝「兄弟台灣」

尼加拉瓜十八日出現首例武漢肺炎確診，我駐尼加拉瓜大使吳進木十八日代表我國，向尼國衛生部捐贈當地採買的兩萬九千四百片口罩、十萬只鞋套和六六六七件防護衣等；尼國衛生部次長貝德塔在受贈儀式上感謝「兄弟台灣」的支援。

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瓜地馬拉迄今累計十七例確診。瓜國針對疫情興建臨時醫院，其中一間已完工並將啟用，賈麥岱昨在推特上分享這個好消息，並表示「熱烈感謝中華民國（台灣）大使館和援助企業，團結拯救生命！」

我國也透過既有合作經費，在巴拉圭當地緊急採購醫療口罩和手術帽等防疫物資，援贈巴拉圭公立醫院醫療人員使用，當地媒體感謝台灣善舉。

加勒比海友邦聖文森衛生部長布朗廿一日則在其臉書分享聖文森媒體「探照燈」（Searchlight）報導，熱情表示聖文森與台灣共同抗疫的邦誼是「患難見真情」。布朗連年在世衛大會為台灣發聲，慷慨陳詞曾吸引台灣網友湧入布朗臉書道謝，此次也在當地報導中肯定台灣防疫作為。

聖文森：患難見真情

另，太平洋友邦帛琉日前收治一名疑似病例，向多國請求協助檢測未果，所幸台灣即時伸出援手，協助視訊採檢並將檢體送到台灣。帛琉總統雷蒙傑索也公開感謝台灣協助檢測。

外交部副發言人崔靜麟昨表示，台灣防疫作為受到國際肯定，為展現「Taiwan Can Help!」人道援助精神，馳援友邦防疫所需，我國各大使館與駐在國政府研議在既有合作架構下提供協助，例如就地或自鄰國購贈防疫物資、視訊會議或技術團講習分享防疫經驗、在台灣代訓友邦醫療人員等，當地僑界也慷慨解囊。

崔靜麟說，我國協助友邦防疫及抗疫作為，深獲友邦各界的肯定及感謝，是我國「防疫外交」的具體實踐。外交部也重申，我國第一線醫護人員及國人的需求「永遠最優先」，任何對友邦或友好國家的人道援助，都經審慎評估後量力而為，請國人放心。

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