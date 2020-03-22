南庄鄉長補選 羅春蓮代夫出征當選

苗栗縣南庄鄉長補選，邱梓增（右）、羅春蓮夫婦於確定當選後，開心擁抱。（記者彭健禮攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣前南庄鄉長邱梓增與卓蘭鎮前景山里長鄧國安，分別因賄選、幽靈人口案，被判當選無效確定而解職，昨天舉行補選。選舉結果，南庄鄉長由邱梓增的妻子羅春蓮勝出；景山里長則由代理里長賴玉賜當選，成為「正式」里長。

卓蘭景山里補選 代理里長扶正

無黨籍的邱梓增，因前年底地方公職人員選舉涉賄選案，被控民事當選無效，一審苗栗地院判邱勝訴，但台中高分院認為，幫忙賄選的林姓男子雖不是邱登記有案的競選成員，但種種跡象顯示他是暗樁，買票行為不是邱授意、也是默許，改判當選無效確定。

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邱梓增認為判決不公，由妻子羅春蓮「代夫出征」投入補選，另與南庄鄉民代表會主席黃順源、前南庄鄉公所秘書徐沐蘭角逐。開票結果，羅春蓮獲二千二百三十三票、黃順源獲一千五百零一票、徐沐蘭獲六百零五票。

邱梓增說，謝謝南庄鄉親的支持，還給他一個公道，未來會秉持參選初衷，為鄉親打拚；羅春蓮表示，將延續丈夫對鄉親的承諾，另規劃把鄉內六千元婦女生育津貼提高為一萬元，增加三歲以下幼兒補助，打造社福南庄，並向中央爭取補助，發展硬體建設。

另，無黨籍的鄧國安，於前年景山里長選舉，被警調查出他在選前把五名親友的戶籍，遷移到他的戶籍內，被苗栗地檢署提起當選無效之訴；法官認為，縱使感情甚篤，沒有居住事實，為了讓特定候選人當選，破壞選舉公平性，犯妨害投票罪，判決當選無效確定。

鄧被解職後，鎮公所指派賴玉賜代理里長職務，補選也僅有他一人參選，昨天他獲二百八十九票當選，成為「正式」里長。

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