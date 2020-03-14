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教廷大使館：促進人民裨益 教宗保證與台灣共同努力

教廷駐台大使館昨晚舉行教宗方濟各就職七週年慶祝酒會。大使館代辦佳安道說，他向中華民國（台灣）保證，聖座會繼續在台灣，為促進人民裨益的倡議共同努力。（法新社檔案照）

教廷駐台大使館昨晚舉行教宗方濟各就職七週年慶祝酒會。大使館代辦佳安道說，他向中華民國（台灣）保證，聖座會繼續在台灣，為促進人民裨益的倡議共同努力。（法新社檔案照）

2020-03-14 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕教廷駐台大使館昨晚舉行教宗方濟各就職七週年慶祝酒會。大使館代辦佳安道說，他向中華民國（台灣）保證，聖座會繼續在台灣，為促進人民裨益的倡議共同努力。出席晚會除宗教界人士外，副總統陳建仁、副總統當選人賴清德、監察院長張博雅、外交部政次謝武樵等人也都出席。

佳安道指出，教宗方濟各今年一月向駐羅馬教廷的外交使節團成員致詞時強調，聖座投入外交領域的主要目標是為了和平與整體人類發展。在國際上，聖座的目標是增進民族與宗教間的相互了解，並在種族及文化日益多元的社會中，鼓勵人們和平共處。他並肯定台灣政府和民眾採取積極措施遏制武漢肺炎，同時鄭重聲明，聖座保證會繼續在台灣，為促進人民裨益的倡議共同努力。

副總統陳建仁致詞時說，他曾在二○一六、二○一八及二○一九年三度赴教廷，有幸代表蔡總統、台灣人民及教友向教宗方濟各問候致意，並獲得聖座親切回應。

陳建仁並強調，台灣政府將秉持台梵雙方對宗教自由 、民主人權及世界和平的共同理念，繼續以積極具體行動，支持教宗方濟各對環境永續發展、人口販運、移民與難民福祉、跨宗教對話、公共衛生等全球議題的關切，成為教廷不可或缺的和平人道慈善夥伴。

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