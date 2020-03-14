針對黃安們 林俊憲版健保法修正案付委

民進黨立委林俊憲等人提出「全民健康保險法部分條文修正草案」，將海外國人在健保投保身分上單獨列舉為另一類，規劃不同保費計算標準與原則，這項修正草案昨在立法院院會交付衛環委員會審查。（取自林俊憲臉書）

2020-03-14 05:30:00

〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨立委林俊憲等人提出「全民健康保險法部分條文修正草案」，將海外國人在健保投保身分上單獨列舉為另一類，並課予相較國人不同健保權利義務，規劃不同保費計算標準與原則，這項修正草案昨在立法院院會交付衛環委員會審查。

修法新增「第七類」

規劃不同保費計算標準

武漢肺炎疫情蔓延，連帶使得旅外國人使用健保一事受到關注，林俊憲二月底提出要針對「黃安們」修改健保法，避免在海外收入豐碩，卻因在台灣無納稅而繳交最低健保費率的不公平現象一再重演，經與健保署會商並獲得多位民進黨立委連署共同提案。

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林俊憲提案指出，目前頻傳許多台灣藝人或是僑民，國外收入多，卻鑽健保漏洞，僅繳交微薄健保費用卻享有高水準的醫療服務，基於健保乃屬於全體國民享有的福利制度，應恢復使用者付費精神。

根據林俊憲提案內容，目前健保以身分類別將保險對象區分為六類十五目，修法將新增「第七類」，納入符合原先健保法投保資格規定的中華民國國民，於投保期間內不居住於台灣累積計算天數超過二分之一，且非無謀生能力或非在學就讀情形者，並排除戶籍法第十六條不適用對象（因公駐外人員與遠洋漁業人員）。

根據提案內容，第七類被保險人及眷屬，自付全額健保費，在海外收入部分是自行舉證申報投保金額，而最低不得低於勞工投保薪資分級表最高一級。

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