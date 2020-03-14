為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

針對黃安們 林俊憲版健保法修正案付委

民進黨立委林俊憲等人提出「全民健康保險法部分條文修正草案」，將海外國人在健保投保身分上單獨列舉為另一類，規劃不同保費計算標準與原則，這項修正草案昨在立法院院會交付衛環委員會審查。（取自林俊憲臉書）

民進黨立委林俊憲等人提出「全民健康保險法部分條文修正草案」，將海外國人在健保投保身分上單獨列舉為另一類，規劃不同保費計算標準與原則，這項修正草案昨在立法院院會交付衛環委員會審查。（取自林俊憲臉書）

2020-03-14 05:30:00

〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨立委林俊憲等人提出「全民健康保險法部分條文修正草案」，將海外國人在健保投保身分上單獨列舉為另一類，並課予相較國人不同健保權利義務，規劃不同保費計算標準與原則，這項修正草案昨在立法院院會交付衛環委員會審查。

修法新增「第七類」

規劃不同保費計算標準

武漢肺炎疫情蔓延，連帶使得旅外國人使用健保一事受到關注，林俊憲二月底提出要針對「黃安們」修改健保法，避免在海外收入豐碩，卻因在台灣無納稅而繳交最低健保費率的不公平現象一再重演，經與健保署會商並獲得多位民進黨立委連署共同提案。

林俊憲提案指出，目前頻傳許多台灣藝人或是僑民，國外收入多，卻鑽健保漏洞，僅繳交微薄健保費用卻享有高水準的醫療服務，基於健保乃屬於全體國民享有的福利制度，應恢復使用者付費精神。

根據林俊憲提案內容，目前健保以身分類別將保險對象區分為六類十五目，修法將新增「第七類」，納入符合原先健保法投保資格規定的中華民國國民，於投保期間內不居住於台灣累積計算天數超過二分之一，且非無謀生能力或非在學就讀情形者，並排除戶籍法第十六條不適用對象（因公駐外人員與遠洋漁業人員）。

根據提案內容，第七類被保險人及眷屬，自付全額健保費，在海外收入部分是自行舉證申報投保金額，而最低不得低於勞工投保薪資分級表最高一級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
政院版國土法付委 民進黨團將提修正動議
2020-03-14 05:30

政院版國土法付委 民進黨團將提修正動議
A7學區宅再一發 頤昌豐岳擁好口碑

A7學區宅再一發 頤昌豐岳擁好口碑
悶壞了！市中心萬坪莊園遛小孩超讚

悶壞了！市中心萬坪莊園遛小孩超讚
政治今日熱門
2020-03-13 21:21

蔡宜芳遭民眾黨停權1年 理由不是不倫戀

2020-03-13 12:11

國防部長都要喊「學長」 黃澎孝揭「下架吳斯懷」原因

2020-03-13 18:59

中火爭議 政院正式宣告台中市自治條例部分條文無效

2020-03-13 11:11

武漢肺炎》防疫優先！立法院會三讀通過600億紓困特別預算 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播