學者︰政治操作、權力鬥爭

2020-03-14 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕柯市府打算公開議員索資，卻未與議會討論，詢問多名各黨派議員，他們都相當驚訝，並表示完全沒聽說這件事，法界和學者則質疑，公開議員索資的公共利益並不大，此舉是想牽制議員，實為政治操作，搞權力鬥爭。

有市府官員透露，這件事情大部分的議員都不知情，僅有極少數議員意外得知後向相關局處了解來龍去脈，約兩週前，市府高層還為此召開會議，先講好對知情議員的說詞，甚至還打算派人向議員求情，盼議員別讓媒體、其他議員知道，也不要在開議質詢此事，擔心事情曝光後引起議員反彈。

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國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平表示，公開索資會激發大家對議員的批評，像是有些議員若調閱都更案的資料，可能民眾會聯想議員是否和建商有利益關係，柯大概是想藉由公開，凸顯某些議員對案子的關切，甚至可以影射議員關說。

與公共利益關係不大

范世平說，柯文哲大概會把過去那套「庶民政治」搬出來說，稱這樣是讓人民共同參與監督、人民有知的權利，但他認為公開議員索資的公共利益並不大，某種程度上可解釋成在搞權力鬥爭、做政治操作，若真的實施，恐讓府會關係變得更差。

律師︰恐會影響議員揭弊

鴻建國際法律事務所律師鄧翊鴻表示，議員向市府索取問政所需資料早已行之有年，但似乎並未有一套明確的規範，柯應說明為何要這樣做的理由與目的，公開索資恐會影響議員揭弊，與監督市政等，若要公開希望不是只由市府單方面決定，應要和議會、議員討論溝通，以免破壞府會和諧關係。

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