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美參眾議員聲援 全球疫情地圖台灣正名成功

美國約翰霍普金斯大學全球即時疫情地圖，10日突將台灣改為「中國台北與其他地區」和「其他」，引發各界批評。美國參議員魯比歐批評中國霸凌美國大學；眾議員麥考爾也聲援台灣「不是中國且擁有世界一流、獨立的公衛部門」。在多方交涉後，該地圖終於正名「台灣」。（翻攝自https://coronavirus.jhu.edu/map.html）

美國約翰霍普金斯大學全球即時疫情地圖，10日突將台灣改為「中國台北與其他地區」和「其他」，引發各界批評。美國參議員魯比歐批評中國霸凌美國大學；眾議員麥考爾也聲援台灣「不是中國且擁有世界一流、獨立的公衛部門」。在多方交涉後，該地圖終於正名「台灣」。（翻攝自https://coronavirus.jhu.edu/map.html）

2020-03-13 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國約翰霍普金斯大學一月打造全球即時疫情地圖，三月十日突將台灣改為「台北與其他地區」、後又改成「其他」，引發批評。美國參議員魯比歐批評中國霸凌美國大學；眾議員麥考爾也聲援指出「台灣不是中國，且擁有世界一流的獨立公衛部門」。多方交涉後，該地圖終於正名「台灣」。

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心於武漢肺炎疫情爆發初期，就製作疫情全球地圖，廣泛為各界使用。該地圖原先單獨標示台灣，但十日突然改稱「台北與其他地區」並納入中國項下，接著又將台灣改成「其他」，引發熱議。

美國參議員魯比歐批評，「看來中國霸凌了一所美國大學，讓約翰霍普金斯修改了互動地圖」。美國眾議員麥考爾也直言，他很震驚看到美國一所大學竟採用中國共產黨的宣傳，扭曲新型冠狀病毒資訊，「台灣不是中國，且擁有世界一流、獨立的公衛部門」。麥考爾是眾議院外交委員會共和黨首席議員，眾院外委會也透過其官方推特轉發、聲援台灣。

約翰霍普金斯大學改用美國務院定名

由在美僑胞組成的「台灣人公共事務會」（FAPA），也向美國國會議員辦公室發送聲明，強調台灣並非中國的一部分，並譴責約翰霍普金斯大學應和中國說詞的行為。

多方交涉與抗議後，該地圖終於在十一日正名「台灣」稱謂，且為單獨標示，並在附註中說明該地圖是依據美國國務院的官方定名。

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