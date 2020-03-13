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蘇揆：守住第一波 嚴防第二波疫情回掃

行政院長蘇貞昌昨表示，相較其他國家為疫情所困，台灣的防疫作為倍受國際肯定，我們還算守住第一波疫情，此時此刻必須更嚴防第二波疫情回掃。（資料照）

行政院長蘇貞昌昨表示，相較其他國家為疫情所困，台灣的防疫作為倍受國際肯定，我們還算守住第一波疫情，此時此刻必須更嚴防第二波疫情回掃。（資料照）

2020-03-13 05:30:00

〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，台灣因政府超前部署，疫情相對輕微，行政院長蘇貞昌昨表示，相較其他國家為疫情所困，人民所產生的焦慮與惶恐，表現在搶購物資、歧視行為等，台灣的防疫作為更備受國際肯定，還算守住第一波疫情，此時此刻必須更嚴防第二波疫情回掃。

避免國家機關停擺 指示官員減少應酬

蘇貞昌說，各國陸續傳出政府官員確診，各部會應超前部署，對於萬一有官員或民意代表確診而必須檢疫隔離，加以規劃預防，以免國家重要機關停擺。他並指示各部會首長減少非必要的應酬邀約。

大疫當前 公督盟籲民代不要跑攤

公民監督國會聯盟昨也召開記者會呼籲，民代不要在外跑攤，應在國會專業問政，民眾也可在家監督立委問政表現，觀察有哪些立委整天只會作秀、刷存在感，「只會嫌口罩運費七元太高」。

公督盟執行長張宏林表示，因應肺炎疫情，行政部會有「異地辦公」規劃，但立法院完全沒有，讓人擔心，希望武漢肺炎防疫期間，中央民代不要在外跑攤，每天接觸上百民眾，若成為肺炎傳染的媒介，影響將非常嚴重。

行政院昨召開院會，主持院會的蘇貞昌表示，他三週前到立法院做施政報告，當時還說武漢肺炎「快速擴散到全世界三十個國家」，到昨天已經超過一百一十個國家淪陷，當時的確診人數七萬五千人，且絕大多數都在中國，現在則已逼近十二萬人，歐盟國家已全數淪陷，美國疫情也同樣發展很快，南韓也近八千例。台灣到目前還算守住第一波疫情，此時此刻必須更嚴防第二波疫情回掃。

蘇揆指出，隨著疫情擴散，防疫作戰的每一步都在跟時間賽跑，一路以來，不只口罩生產、配送、販售到網購都有國家隊，連疫苗、試劑、藥品也有國家隊。

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